Director adjunct din cadrul ONJN, reținut de DNA pentru luare de mită. Anchetatorii acuză un mecanism de favorizare a operatorilor de jocuri de noroc!

Directorul general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Ana-Maria Badea, a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar de corupție în care este acuzată de luare de mită în formă continuată.

Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, a fost reținută de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzată de luare de mită în formă continuată. Foto: Direcția Națională Anticorupție - Facebook / Foto: pixabay.com

Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, a fost reținută de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzată de luare de mită în formă continuată.

În același dosar sunt cercetați doi inspectori ai instituției, soțul acesteia și administratorul unei societăți comerciale, conform Agerpres.ro.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Ana-Maria Badea a fost reținută pentru 24 de ore, iar joi a fost prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

DNA: Funcționari ai ONJN ar fi primit bani pentru aprobarea cererilor operatorilor de jocuri de noroc

Anchetatorii susțin că au descoperit un mecanism prin care reprezentanți ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ar fi oferit mită unor funcționari din cadrul ONJN pentru a obține soluționarea favorabilă și rapidă a unor cereri și proceduri administrative.

Conform DNA, în perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026, Ana-Maria Badea ar fi primit, atât direct, cât și prin intermediul soțului său, 2.500 de euro de la reprezentanții mai multor societăți comerciale din domeniul jocurilor de noroc. În schimb, aceasta ar fi facilitat aprobarea unor jocuri noi, reautorizarea acestora și alte demersuri aflate în competența instituției.

Doi inspectori, acuzați că au primit 25.000 de lei în timpul controalelor

În același dosar sunt cercetați și Radu Andrei Blaga și Radu Constantin Brătan, inspectori în cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control a ONJN.

Potrivit procurorilor, în perioada 23 septembrie 2025 – 26 mai 2026, cei doi ar fi primit sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în total 25.000 de lei, de la reprezentanții unor societăți comerciale verificate, pentru a nu aplica măsurile legale în urma controalelor efectuate.

Soțul directoarei și un administrator de firmă, puși sub acuzare

În dosar mai sunt cercetați B.V.R., soțul Anei-Maria Badea, acuzat de complicitate la luare de mită, precum și B.I.A., administrator al unei societăți comerciale, acuzată de dare de mită.

Potrivit DNA, aceasta din urmă le-ar fi remis celor doi inspectori, la data de 9 ianuarie 2026, suma de 2.000 de lei.

Control judiciar pentru mai mulți inculpați

În timp ce Ana-Maria Badea a fost reținută și prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul celorlalți inculpați din dosar.

Ancheta este desfășurată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

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