Sănătatea Cluj este aproape să transfere un jucător trecut pe la CFR Cluj! | EXCLUSIV

Sănătatea Cluj, echipă care evoluează în Liga a 3-a, este aproape de a-l transfera pe Tudor Cociș (22 de ani), trecut pe la CFR Cluj.

Sănătatea Cluj este aproape de a transfera un jucător trecut pe la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Tudor Cociș (22 de ani), ultima oară la Poli Timișoara, este la un pas de bate palma cu Sănătatea Cluj, echipă din Liga a 3-a.

Potrivit informațiilor obținute de monitorulcj.ro, atacantul care a fost sub contract cu CFR Cluj se pregătește cu echipa antrenată de Vasile Miriuță, fiind șanse mari ca cele două părți să ajungă la un acord.

Fotbalistul care a reușit promovarea în Liga a 2-a cu Poli Timișoara în sezonul trecut a fost în probe și la Unirea Dej, echipă antrenată de Alex Bourceanu, însă nu a semnat cu formația alb-albastră.

Pe lângă Cociș, „virușii verzi” și-au asigurat serviciile jucătorilor David Andraș (Gloria Bistrița), Ștefan Lazăr (Universitatea Cluj) și Antonio Panin (CFR Cluj), în timp ce Angelo Crișan a ales să-și prelungească înțelegerea și să rămână sub comanda lui Vasile Miriuță și în sezonul viitor.

„Sunt încrezător înaintea noului sezon. Obiectivul rămâne același, adică calificarea în grupele Cupei României și calificarea în play-off-ul Ligii a 3-a. Și Vasile Miriuță continuă, îi place foarte mult proiectul, îi place ce a construit aici la noi.

Sperăm să încheiem mai bine sezonul acesta”, spunea Aurelian Ghișa, patronul echipei, într-un interviu acordat la începutul lunii pentru publicația noastră.

Sănătatea a fost la un pas de a juca play-off-ul de promovare în eșalonul secund, însă au fost învinși în ultima etapă de contra-candidata Unirea Alba Iulia.

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