Scena principală UNTOLD ONE 2026 prinde contur. Este cea mai mare scenă de festival construită vreodată în România.

UNTOLD ONE 2026 va avea cea mai mare scenă de festival de festival construită în România. Lucrările sunt în toi la main stage-ul de pe Cluj Arena.

Scena principală a festivalului UNTOLD ONE 2026 prinde contur | Foto: Captură de ecran Facebook, UNTOLD

Cea mai mare scenă de festival construită vreodată în România prinde contur în Cluj-Napoca, la UNTOLD ONE 2026.

Main stage-ul UNTOLD ONE prinde culoare. Cea mai mare scenă de festival construită în România

Organizatorii UNTOLD se autodepășesc și în acest an în ceea ce privește măreția scenei principale a festivalului de la Cluj-Napoca.

Main Stage-ul ediției UNTOLD ONE 2026 impresionează prin dimensiuni record, tehnologie de ultimă generație și o producție pregătită să găzduiască unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale.

Cu o săptămână înaintea începerii festivalului, lucrările sunt în toi la scena principală UNTOLD, main stage-ul prinde contur.

Lucrări în toi la scena principală UNTOLD ONE 2026 | Foto: Captură de ecran Facebook, UNTOLD

Pe Cluj Arena, organizatorii UNTOLD lucrează la foc continuu pentru a finaliza cea mai mare scenă construită vreodată pentru un festival din România.

Scena principală UNTOLD ONE este o construcție impresionantă, cu 130 de metri lățime și 38 de metri înălțime, pregătită pentru show-urile unor artiști precum STING, Martin Garrix, Kygo sau Lewis Capaldi.

Cea mai mare scenă de festival construită vreodată în România va fi inaugurată la Cluj-Napoca | Foto: UNTOLD



Între 6 și 9 august 2026, peste 500.000 de participanți din întreaga lume sunt așteptați la Cluj-Napoca pentru o ediție care marchează începutul unui nou concept al festivalului UNTOLD și care promite să ridice standardele producțiilor de entertainment din Europa.

O scenă care nu ar încăpea în multe stadioane

Noua scenă principală impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin complexitatea tehnică.

Cu o deschidere de 127 de metri, o înălțime de 38 de metri și 1.250 de metri pătrați de ecrane LED, main stage-ul UNTOLD ONE devine cea mai mare scenă construită în istoria festivalului și una dintre cele mai spectaculoase platforme de producție realizate pentru un eveniment muzical.

Scena UNTOLD ONE prinde contur | Foto: UNTOLD

În spatele construcției se află o echipă internațională coordonată de Victor, managerul scenei principale, care a descris amploarea proiectului prin comparații sugestive.

„Avem o scenă lată de 127 de metri, care nu ar încăpea în multe stadioane din întreaga lume. Avem 1.250 de metri pătrați de ecrane, unul dintre cele mai mari sisteme video pe care le-am avut vreodată la UNTOLD și unul dintre cele mai mari din lume. Scena ajunge la 38 de metri înălțime, ceea ce înseamnă că este aproximativ cât o clădire cu 12 etaje”, spune Victor.

UNTOLD reunește oameni din întreaga lume

Managerul scenei a spus că că regia scenică este coordonată de o echipă din Brazilia, iar colaborarea cu organizatorii români transformă pregătirile într-un adevărat proiect internațional. În fiecare zi, scena principală va găzdui aproximativ opt producții, de la show-uri electronice la concerte live susținute de artiști români și internaționali.

„Românii sunt minunați cu noi și putem vedea că este un festival internațional, pentru că avem oameni din întreaga lume care lucrează aici și vin să îi vadă pe artiști. Unul dintre artiștii pe care abia așteptăm să îl vedem este Sting. Este un clasic, toată lumea îl iubește”, a mai transmis Victor.

Tehnologie la scară record

Noua scenă stabilește recorduri și din punct de vedere tehnic. Cei 1.250 de metri pătrați de ecrane LED însumează aproximativ 15 milioane de pixeli și transformă întreaga structură într-o uriașă pânză digitală pe care vor fi proiectate lumi fantastice, personaje și efecte vizuale create special pentru conceptul UNTOLD ONE.

Spectacolul va fi completat de peste 1.070 de lumini inteligente, 20 de lasere și un sistem complex de efecte speciale și artificii, conceput pentru a susține atât concerte live, cât și producțiile specifice marilor show-uri de muzică electronică.

Premiere pentru festival și pentru România

Ediția din acest an aduce și mai multe noutăți tehnologice. Pentru prima dată în istoria UNTOLD, în spatele zonei Front of House va fi amplasată o scenă secundară, denumită C Stage, prevăzută cu podea LED. Aceasta va extinde spațiul de spectacol dincolo de scena principală și va permite realizarea unor producții artistice desfășurate în mai multe puncte ale stadionului.

Tot în premieră pentru România, ecranul amplasat în spatele scenei va funcționa asemenea unei cortine de teatru. În timpul pauzelor dintre concerte, acesta va putea fi ridicat pentru ca echipele tehnice să schimbe decorurile și să pregătească rapid producțiile complexe dedicate concertelor live, fără a întrerupe experiența spectatorilor.

Prin această soluție, organizatorii spun că scena principală devine una dintre cele mai complexe platforme de producție realizate vreodată pentru un eveniment din România, capabilă să găzduiască, în aceeași seară, concerte pop și rock, show-uri electronice și producții internaționale de mari dimensiuni.

Universul UNTOLD ONE

Conceptul artistic al scenei pornește de la ideea unei surse primordiale de energie aflate într-o continuă transformare. Organizatorii descriu construcția ca pe o entitate vie, în care arhitectura, lumina, tehnologia și efectele speciale se îmbină pentru a crea un univers spectaculos, în centrul noii identități UNTOLD ONE.

Pe această scenă vor urca, în perioada 6-9 august 2026, artiști precum STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Flo Rida și alți invitați internaționali, într-o ediție care își propune să stabilească un nou reper pentru producțiile de festival din România și din Europa.

Articol realizat de Roxana Ciobanu și Sergiu Tămaș.

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