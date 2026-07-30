Alin Tișe îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Nu ți-e rușine?! Ai refuzat să finanțezi sănătatea din Cluj!”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a refuzat, în ultimii doi ani, finanțarea Spitalului Monobloc de Copii și că a alocat prea puține posturi pentru spitalele din Cluj.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a refuzat, în ultimii doi ani, finanțarea Spitalului Monobloc de Copii și că a repartizat un număr insuficient de posturi unităților sanitare din Cluj. | Foto: monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a refuzat, în ultimii doi ani, finanțarea Spitalului Monobloc de Copii și că a repartizat un număr insuficient de posturi unităților sanitare din Cluj.

Oficialul susține că deciziile Guvernului pun în pericol funcționarea sistemului medical din județ.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Alin Tișe îi reproșează premierului că nu a sprijinit proiectele de sănătate din Cluj și că județul a fost dezavantajat în repartizarea posturilor pentru unitățile sanitare.

„Ilie, nu ți-e rușine?!”

Președintele Consiliului Județean Cluj afirmă că Guvernul a refuzat, timp de doi ani, să finanțeze proiectul Spitalului Monobloc de Copii și atrage atenția asupra riscurilor pe care le presupune lipsa investițiilor în infrastructura medicală.

„Ilie, nu ți-e rușine?! Ai refuzat timp de doi ani să finanțezi Spitalul Monobloc de Copii Cluj. În București au murit copii într-un spital de pediatrie. Doamne ferește să se întâmple și la Cluj așa ceva!”, a transmis Alin Tișe.

Acuzații privind repartizarea posturilor

Șeful administrației județene susține că Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj a primit doar 51 de posturi, în timp ce Spitalului Județean Bihor i-au fost alocate 131.

„Pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj ai alocat doar 51 de posturi, iar pentru Spitalul Județean Bihor 131 de posturi. Știai că 15% dintre pacienții tratați la Cluj sunt din Bihor?”, afirmă Tișe.

Acesta mai spune că și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj a primit mai puține posturi decât ar avea nevoie.

„La actualul Spital de Copii Cluj ai alocat doar 39 de posturi, deși necesarul solicitat este de 156. Știi că 50% dintre copiii bolnavi care ajung la Cluj provin din alte județe decât Clujul?”, a adăugat președintele Consiliului Județean.

„Ți-ai bătut joc de clujeni”

Alin Tișe îl acuză pe premier că a stabilit criterii care au favorizat județul Bihor și că nu a ținut cont de rolul regional al spitalelor clujene.

„Ai stabilit criterii greșite, care avantajează județul Bihor, ignorând faptul că numeroși bihoreni, în special cei cu afecțiuni grave, sunt tratați în spitalele din Cluj. Ți-ai bătut joc de clujeni și de toți cei care depind de sistemul medical din Cluj, refuzând alocarea corectă a posturilor”, a scris acesta.

Potrivit lui Tișe, cele 19 spitale din județul Cluj au solicitat în total 392 de posturi, însă Guvernul ar fi aprobat doar 132.

„Nu voi renunța”

În finalul mesajului, președintele Consiliului Județean Cluj susține că va continua demersurile pentru obținerea finanțării necesare Spitalului Monobloc de Copii și celorlalte unități sanitare din județ.

„Nu există nicio explicație! Nu voi renunța. Voi continua să caut soluții de finanțare pentru ca acest spital de copii și celelalte spitale din Cluj să aibă finanțare”, a transmis Alin Tișe.

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