Mera World Music Festival începe lângă Cluj. Patru zile de muzică din peste 10 țări, gastronomie și spectacole în satul Mera!

Mera World Music Festival revine în perioada 30 iulie – 2 august cu un program care aduce la doar 13 kilometri de Cluj-Napoca artiști din peste 10 țări, spectacole de teatru-dans, un târg gastronomic, proiecții de film, ateliere și activități pentru întreaga familie.

Scena principală a Mera World Music Festival va reuni artiști din Europa, Africa, Asia și America Latină. | Foto: Mera World Music Festival

Mera World Music Festival revine între 30 iulie și 2 august cu un program bogat, care aduce la doar 13 kilometri de Cluj-Napoca artiști din peste 10 țări, spectacole de teatru-dans, un târg gastronomic, proiecții de film și activități pentru toate vârstele.

Evenimentul se desfășoară în satul Mera și promite patru zile dedicate muzicii și tradițiilor din întreaga lume.

Vizitatorii vor putea asculta formații din Kenya, Mongolia, Georgia, Polonia, Peru, Chile, Cuba, Mexic, Germania, Olanda și alte țări, dar și să participe la cursuri de dans popular, prelegeri de etnografie, degustări de produse locale și activități dedicate copiilor.

Târg gastronomic cu produse tradiționale din Țara Călatei

Unul dintre punctele de atracție ale festivalului va fi târgul gastronomic „Gustare din Țara Călatei”, organizat între vineri și duminică în curtea Muzeului Bivolului.

Producători locali vor aduce pâine tradițională, gemuri, prăjituri de casă și specialități realizate cu șofran, iar vizitatorii vor avea ocazia să descopere preparatele specifice zonei.

În același spațiu va avea loc și Concursul de primași, organizat de Casa Tradițiilor Transilvane, iar vineri participanții sunt invitați și la o plimbare la cireada de bivoli.

Concerte, filme și cursuri de dans popular

Scena Ruin Stage, amenajată în Curtea Hangya, va găzdui în fiecare după-amiază concerte susținute de formații tinere de muzică populară.

Tot aici vor avea loc proiecții de filme etnografice, prelegeri și discuții dedicate patrimoniului cultural, iar în fiecare dimineață membrii formației Üsztürü vor susține un masterclass de muzică populară pentru instrumentiști și interpreți.

În Curtea Szarka, principalul spațiu al festivalului, vizitatorii vor putea vedea expoziția foto „Zoltán Kallós în Țara Călatei”, vor participa la cursuri de dans și cântece populare, degustări de vin și pălincă, dar și la activități de țesut comunitar.

Artiști din peste 10 țări vor urca pe scenele Mera World Music Festival în perioada 30 iulie – 2 august. | Foto: Mera World Music Festival

Artiști din Kenya, Mongolia, Georgia și America Latină urcă pe scena festivalului

Festivalul debutează joi cu formația poloneză HarBery, urmată de Bashelán, iar seara se va încheia cu Barcelona Gipsy BalKan Orchestra, unul dintre cele mai cunoscute nume ale scenei world music.

Ziua de vineri este dedicată tradițiilor populare și include concertul formației Tükrös, care marchează 40 de ani de activitate, precum și un spectacol dedicat centenarului etnografului Zoltán Kallós. Programul se va încheia cu spectacolul de teatru-dans „Izvorul sufletelor Cifra”, inspirat din tradițiile românești, maghiare și rome din Țara Călatei.

Sâmbătă, publicul va putea descoperi cântecul difonic mongol khöömii, interpretat de formația Gerege, îl va asculta pe artistul kenyan Makadem, unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai genului muzical benga, iar seara se va încheia cu concertul Oláh Gipsy Beats.

Ultima zi a festivalului aduce pe scenă formația lui András Nagy Csomor, trio-ul georgian Trio Mandili, iar finalul va fi marcat de ritmuri latino-americane oferite de Los Pipos Latin Fusion, formație alcătuită din muzicieni din Peru, Cuba, Mexic, Chile, Germania și Olanda.

Curtea Szarka va găzdui principalele concerte și activități din cadrul Mera World Music Festival. | Foto: Mera World Music Festival

Afterparty-uri și transport special din Cluj

După încheierea concertelor, în fiecare seară vor avea loc serate de dans popular și afterparty-uri cu DJ specializați în world music.

Organizatorii au pregătit și curse speciale de transport între Cluj-Napoca și Mera, pe lângă liniile operate de Compania de Transport Public.

Abonamentele pentru patru și trei zile, precum și biletele de o zi sunt disponibile pe site-ul festivalului, iar copiii cu vârsta de până la 12 ani vor putea cumpăra bilete la intrare la prețul de 25 de lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: