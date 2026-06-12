Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac, trimisă partidelor politice: Va trece testul votului în Parlament?

Premierul desemnat Eugen Tomac a definitivat lista miniștrilor din noul govern, în timp ce planul de guvernare se lasă așteptat. Însă formula propusă, care include 3 vicepremieri și 16 miniștri, riscă să nu treacă de Parlament.

Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac, trimisă partidelor politice: Va trece testul votului în Parlament?|Foto: Radu Tuta/AGERPRES

Premierul desemnat Eugen Tomac a transmis, vineri, lista completă a guvernului cu care va veni în fața Parlamentului.

PNL a decis joi, în urma ședințe Biroului Politic Național, că nu va vota Guvernul Tomac. Anterior, atât USR, cât și UDMR au dat de înțeles că nu vor susține guvernul propus.

Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac, trimisă partidelor politice: Va trece testul votului în Parlament?

Eugen Tomac propune un Guvern cu trei posturi de vicepremier (doi fără portofoliu - Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru) și 16 miniștri.

Pentru Ministerul Culturii, după retragerea lui Adrian Papahagi, este propus Mihai Ghyka.

Guvernul Tomac

Prim-ministru Eugen Tomac

Viceprim-miniștri

*Viceprim-ministru Sorin Costreie + Ministerul Educației

*Valeriu Nistor: Viceprim-ministru fără portofoliu

*Bogdan Dumitru: Viceprim-ministru fără portofoliu

Miniștri

*Ministerul Justiției - Cosmin Soare-Filatov

*Ministerul Afacerilor Interne - Tiberiu Trifan

*Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: - Florin Duma

*Ministerul Transporturilor - Ionuţ Maşala

*Ministerul Finanțelor - Ionuţ Simion

*Ministerul Apărării Naționale - Dănuț Sebastian Neculăescu

*Ministerul Afacerilor Externe - Luca Niculescu

*Ministerul Sănătății - Ştefan Dragosloveanu

*Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Nicolae Istudor

*Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Carmen Moraru

*Ministerul Energiei - Andrei Covatariu

*Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Vladimir Ionaş

*Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Teodor Dulceaţă

*Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale - Diana Morar

*Ministerul Culturii - Mihai Ghyka

Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru învestirea Guvernului. Votul se anunță unul complicat în condițiile în care PNL a decis clar că nu va susține Cabinetul Tomac. O decizie similară ar putea fi anunțată și de USR.

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