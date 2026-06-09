Premierul desemnat răspunde după ce i s-a reproșat că unii miniștri propuși ar fi apropiați PSD. Eugen Tomac: „Nu este Guvernul meu, ci al României”.

După ce i s-a reproșat că a nominalizat unii miniștrii apropiați PSD, premierul desemnat, Eugen Tomac, a spus că Guvernul pe care îl va propune Parlamentului nu este al său, ci al României și va acționa în interesul țării.

Eugen Tomac, premierul desemnat de președintele României, Nicușor Dan | Foto: Inquam Photos /George Călin

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a declarat, marți, 9 iunie 2026, că Guvernul pe care îl va propune Parlamentului spre aprobare nu este Guvernul său, ci este Guvernul României și va acționa în interesul României.

Premierul desemnat, Eugen Tomac: „Nu este guvernul meu, ci al României”

„Eu cred că trebuie să fim raționali și trebuie să înțelegem un lucru elementar - în momentul de față avem nevoie de un Guvern învestit cu puteri depline pentru a debloca activitatea statului român, pentru că această situație de blocaj nu face decât foarte mult rău României. Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil, pentru că un Guvern în afara acestor partide, fără membri de partid, evident că nu poate fi eficient dacă nu va avea în Parlament deschiderea necesară pentru a duce la îndeplinire obiectivele pe care partidele parlamentare prooccidentale și le-au asumat. Deci, sunt conștient de acest lucru și în această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, pe nevoia de a fi un pic mai flexibili și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest Guvern nu este Guvernul lui Tomac, este Guvernul României și va acționa în interesul României”, a transmis Eugen Tomac, la finalul discuțiilor purtate cu UDMR, întrebat despre reproșurile venite în special dinspre PNL potrivit cărora pe lista de miniștri nominalizați s-ar afla persoane apropiate mai degrabă de PSD, potrivit Agerpres.ro.

Prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu: Lista de miniștri este cu „dedicație” PSD

Un astfel de reproș a venit de la prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Ciprian Ciucu apreciază că lista de miniștri propusă de premierul desemnat Eugen Tomac e „cusută cu ață alb-fosforescentă” și pare să protejeze interesele PSD.

De asemenea, Ciucu, primar al Capitalei, îi reproșează lui Tomac faptul că nu a discutat în mod deschis în cadrul întâlnirii pe care a avut-o luni cu conducerea PNL.

Pe de altă parte, liderul liberal susține că Tomac ar fi avut „întâlniri prealabile, ascunse și neasumate” cu PSD.

„De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi... Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. (Ministerul - n. red.) Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a scris Ciprian Ciucu, luni seara, 8 iunie 2026, într-o postare pe Facebook.

Ciucu a adaugat că pe lista prezentată de Tomac figurează și membri ai PNL „fără funcții mari, dar cu istorie lungă” în partid.

„Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Este vorba despre cele două doamne. Și v-am spus atunci ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca”, se mai arată în postarea citată.

Totodată, Ciucu face referire la scenariul conform căruia un alt premier „tehnic” va fi nominalizat în locul lui Eugen Tomac, în cazul în care acesta nu va întruni susținerea majorității parlamentare.

Ciprian Ciucu: „Nu ne luați de proști”

„Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Nicolescu... Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența. Ne leagă o oarecare istorie; din deferență măcar, poate ar fi trebuit să discutați pe cinstite cu noi. Să ne spuneți limitările, constrângerile - le știm și noi. Dar nu așa, pentru că nu așa se câștigă încrederea. Încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roșii, deci... nu trebuia”, a mai scris liderul liberal.

Marți, Eugen Tomac a punctat că Guvern tehnocrat va activa atât timp cât va avea girul Parlamentului.

„Un Guvern format din membri din afara partidelor politice parlamentare, evident, va avea atâta viață cât va dori Parlamentul. Trebuie să ținem cont de această realitate și sunt bine ancorat în această realitate. Președintele României a propus această soluție tocmai pentru că partidele nu au venit cu altă opțiune. Rolul nostru va fi de a gestiona treburile publice, fără a veni cu soluții care nu au nimic în comun cu prioritățile României. În momentul de față, prioritățile sunt foarte clare și sunt stabilite de niște termene. Avem termene legate de PNRR, îndeplinirea jaloanelor până la 31 august anul acesta, altfel pierdem miliarde de euro. Ultima cerere de plată se poate face până la sfârșitul lunii septembrie. Prima tragere pe SAFE se face la începutul lunii octombrie. Cineva trebuie să-și asume în această țară responsabilități importante, pentru că altfel, în lipsa unui vot, să nu ne mirăm că această țară este tot mai divizată, iar alții profită. Deci, noi nu ne-am asumat rolul de a veni în fața partidelor politice cu soluții miraculoase sau mai bune decât le-au avut ei până acum, noi venim doar cu bună credință, cu responsabilitate, cu fermitate și, evident, cu dorința de a debloca această situație', a explicat Tomac.

Premierul desemnat s-a declarat optimist în privința finalizării negocierilor în vederea susținerii Guvernului pe care îl va propune.

„Eu sunt optimist. Sunt convins că vom găsi o soluție pentru a debloca această situație, pentru că este și în interesul partidelor să avem un Guvern învestit cât mai rapid. Rămân optimist”, a afirmat Eugen Tomac.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: