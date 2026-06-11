PNL nu va susține Guvernul Tomac. Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele”

PNL nu va susține un guvern condus de premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat joi, președintele partidului, Ilie Bolojan. Decizia liberalilor a fost votată în unanimitate în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL. „Este o formulă de paravan ce scutește PSD de responsabilitate”, spune Bolojan.

PNL nu va susține Guvernul Tomac. Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele”| Foto: presidency.ro / gov.ro

Liberalii au decis joi, în urma ședinței Biroului Politic Național, să nu susţină Guvernul Eugen Tomac.

„PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui Guvern”, a spus președintele partidului, Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi.

Sursa: PNL

PNL nu va susține Guvernul Tomac. Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele”

„Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezente dar nu vor vota.

De ce am luat această decizie? Dată fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, acest guvern nu va avea puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față.

Un guvern fără susținere nu poate spera decât la supraviețuire. Un astfel de guvern e mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu măsuri pe care orice guvern ar trebui să le pună în practică, dată fiind situația noastră economică, acest guvern va rămâne singur, pentru că nimeni nu va susține.

Atunci când în comisiile parlamentare vor propune măsuri care să dea bine în ochii alegătorilor, dar care vor însemna creșteri de cheltuieli, vor fi susținute de majoritatea parlamentarilor. Toți vor fi la beneficii, dar nu și la răspundere. Această propunere e o propunere de paravan care va scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns.

La Ministerul Muncii avem o propunere care este un fost parlamentar PNL, nu mai e membru al partidului. Dar legea salarizării, care a fost responsabilitatea Ministerului Muncii până acum, nu mai e asigurată de cineva care vine din zona care a raspuns de acest proiect, ci e propusă o persoana numai bună de pus etichete. Deci din punct de vedere al răspunderii politice, e anormal să existe propuneri care acoperă niște zone bănoase, dar partea de răspundere să fie aruncată în alte zone”, a explicat președintele PNL, Ilie Bolojan.

În urma poziției clare asumate de PNL este de așteptat ca și celelalte partide să își exprime rezervele față de susținerea Guvernului Tomac.

Anterior, atât USR, cât și UDMR au dat de înțeles că nu vor susține guvernul propus. În același timp, PSD a condiționat votul de susținere de anumite aspecte precum renunțarea la politica de austeritate și menținerea miniștrilor social-democrați la portofolii-cheie.

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