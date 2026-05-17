60.000 de extremiști au mărșăluit prin Londra. Cum arată față în față extrema dreaptă britanică şi AUR?

Centrul capitalei britanice, Londra, a fost luat cu asalt în 16 mai, din nou, de susținătorii extremei drepte. Dar sâmbătă au fost mai puțini decât înainte.

Oamenii se adună în Kingsway înaintea mitingului „Uniți Regatul” la Londra, în 16 mai 2026. Marșul este organizat de Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut și sub numele de Tommy Robinson, pentru a cere formarea unei noi coaliții menite să „Facă Europa din nou măreață” („Make Europe Great Again”). Foto: Tayfun Salci, EPA/Agerpres





Londra, 16 mai 2026. Aproximativ 60.000 de persoane au participat la marșul „Unite the Kingdom”, una dintre cele mai mari mobilizări de extremă dreaptă văzute în Marea Britanie în ultimii ani.

Marșul „Unite the Kingdom”: cifre mai mici, retorică la fel de violentă

Deși activistul de extremă dreapta Tommy Robinson - pe numele său real Stephen Yaxley-Lennon - a susținut că au fost „milioane” de participanți, estimările independente s-au oprit la 60.000 — un număr semnificativ mai mic față de evenimentul anterior. La mitingul din septembrie trecut, Robinson adunase circa 110.000 de oameni în centrul Londrei, sub sloganul „unitate națională, libertatea cuvântului și valori creștine”.

Activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut ca Tommy Robinson, vorbește la mitingul „Unite the Kingdom”, la Londra, in 16 mai 2026, organizat în sprijinul formării unei coaliții „Make Europe Great Again”. Foto: Tayfun Salci. EPA/Agerpres

Cruci de lemn, steaguri și „Christ is King”

Mulțimile purtând steagul Sfântului Gheorghe și Union Jack-ul au mărșăluit prin centrul Londrei scandând „vrem ca Starmer să plece” și „Christos e Rege”. Unii purtau șepci roșii cu inscripția „Make England Great Again”, replicând mișcarea MAGA a lui Donald Trump. Simbolistica creștină a fost omniprezentă: protestatarii cărau cruci mari de lemn, fluturau crucifix-uri și unii s-au îmbrcat în costume de Cavaleri Templieri, relatează CBS News.

Mulțumiri publice pentru Elon Musk

„Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără un singur om. Mulțumesc, Elon, în numele Marii Britanii”, a declarat Robinson, în timp ce mii de participanți au început să strige „Elon”, potrivit aceleași surse.

La mitingul anterior, din septembrie, Musk apăruse prin videoconferință și le ceruse susținătorilor să „lupte sau să moară”, cerând totodată dizolvarea parlamentului britanic.

Evenimentul a fost finanțat în mare parte din donații masive venite din Statele Unite - 200.000 de dolari de la Andy Miller și alte 100.000 de dolari de la omul de afaceri Robert Shillman.

Reform UK, câștigătorul politic al valului de furie

Marșul de stradă nu e decât fața vizibilă a unui fenomen mai profund. La recentele alegeri locale, partidul de extremă dreaptă Reform UK, condus de Nigel Farage, a câștigat peste 600 de locuri în consiliile locale, în timp ce Labour a pierdut peste 450 și conservatorii aproape 300.

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, pozează în fața unui banner de campanie, la Londra, cu o zi înaintea alegerilor locale și 7 mai 2026. Foto: Neil Hall, EPA/Agerpres

„Nu ne mai gândim la politică în termeni de stânga și dreapta. Reform poate câștiga în zone care au fost mereu conservatoare, dar și în zone dominate de Labour din al Doilea Război Mondial”, a declarat Farage, numind rezultatele „o schimbare istorică în politica britanică”.

Mișcarea lui Robinson nu mai seamănă cu vechile zile ale English Defence League. Astăzi, extrema dreaptă britanică a devenit o operațiune profesionistă: finanțată din surse externe, alimentată cu dezinformare pe rețelele sociale și amplificată de susținători în funcții publice.

Același film, altă țară: AUR și mitingurile românești

Scenariul de la Londra nu este unul singular în Europa. În România, același val rulează de câțiva ani. George Simion, liderul AUR, a convocat susținătorii la mitinguri cu un limbaj de extremă dreaptă, folosind sloganul „Curățăm România de trădători“. Simion poartă cu mândrie șepci de baseball roșii cu Donald Trump și a descris stilul partidului ca fiind „trumpist”. AUR deține al doilea cel mai mare număr de locuri în Parlamentul României.

În februarie 2024, George Simion îi aducea lui Klaus Iohannis la întoarcerea din SUA o șapcă MAGA. „A costat 10 dolari. Oricum cu atât te alegi”, a scris liderul AUR pe Facebook. Foto: Facebook/ George Simion

În jurul lui Simion gravitează oameni cu puternice înclinații extremiste: fondatori ai unor organizații care omagiază lideri legionari, activiști cu mesaje anti-LGBTQ și xenofobe, consilieri care au participat la comemorarea lui Zelea Codreanu.

La mitingul AUR din București, manifestantii au scandat numele fostului candidat la prezidențiale în 2024, Calin Georgescu. Foto: Cristian Nistor, AgerpresFoto

Ca și la Londra, și în România mulțimile se înfășoară în tricolor, agită cruci și invocă valorile creștine — același limbaj, același cod cultural, același mecanism de mobilizare a frustrării sociale.

Diferența e că, deocamdată, Robinson adună de trei ori mai mulți oameni pe străzile Londrei decât Simion pe cele ale Bucureștiului. La mitingul AUR din ianuarie 2026, au participat în jur de 20.000 de persoane. Masa critică britanică pare să fi fost atinsă. Cea românească — să sperăm că nu.

