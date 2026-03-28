Zeci de mii de persoane au protestat la Londra împotriva ascensiunii extremei drepte

Zeci de mii de oameni au protestat, sâmbătă, pe străzile din centrul Londrei în cadrul unui marș împotriva extremei drepte.

Zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă pe străzile din centrul Londrei pentru un „Marș pentru a stopa extrema dreaptă”, numeroși demonstranți denunțându-l pe liderul Partidul Reformei Regatului Unit (Reform UK), Nigel Farage, care conduce în sondajele de opinie și a fost unul dintre principalii susținători ai Brexitului, transmit Reuters, AFP și DPA, citate de Agerpres.ro

Susținută de sindicate și de societatea civilă, demonstrația organizată de Alianța Împreună, din care fac parte printre altele organizația Amnesty International, sindicatul Unite și asociația Stand Up to Racism, reunise până la ora locală și GMT 16:00 aproximativ 50.000 de participanți, potrivit poliției.

Acest marș intervine la aproape șase luni după cel organizat de agitatorul de extremă dreapta Tommy Robinson, la care au luat parte peste 150.000 de oameni.

Manifestanții s-au strâns către prânz nu departe de Hyde Park, punctul terminus urmând a fi zona Whitehall, unde se află principalele birouri ale guvernului britanic.

„Nu rasismului” și „Nu ne puteți diviza”

Pe unele dintre numeroasele pancarte purtate de protestatari puteau fi citite mesajele „Nu rasismului!'' și „Nu ne puteți diviza”.

Personalități politice au fost de asemenea prezente, printre care liderul Partidului Verde britanic, Zack Polanski, și fostul lider laburist Jeremy Corbyn.

„Planul nostru este simplu: niciodată nu vom ceda în fața urii - atunci când sunt atacați migranți, când ura se revarsă asupra asupra fraților noștri trans, atunci când se dă vina pe musulmani pentru bolile țării noastre'”, a spus Polanski înaintea marșului de sâmbătă.

Tot sâmbătă s-a desfășurat la Londra un marș separat, organizat de Coaliția pentru Palestina (Palestine Coalition).

Participanții la cele două marșuri urmau să se alăture, dar acest lucru va fi permis numai până la ora locală 17:00 (17:00 GMT), după cum a precizat poliția londoneză.

În sondajele de opinie recente, Reform UK depășește Partidul Laburist, al premierului Starmer, precum și pe alte formațiuni tradiționale britanice în sondajele de opinie recente.

