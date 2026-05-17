„U” Cluj joacă diseară meciul sezonului la Craiova! „Studenții” pot visa chiar la Liga Campionilor.

Echipa lui Cristiano Bergodi și-a asigurat deja locul 2, dar încă păstrează șanse la titlul de campioană.

FC Universitatea Cluj joacă în această seară, la ora 20:30, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. | Foto: Mădălina Ivan

FC Universitatea Cluj joacă în această seară, la ora 20:30, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, în deplasare, împotriva Universitatea Craiova, într-o partidă care poate influența decisiv finalul campionatului.

„Șepcile roșii” au deja asigurat locul secund în Superligă, performanță care garantează participarea în preliminariile Europa League, însă clujenii încă speră la o adevărată lovitură de proporții: titlul de campioană și accesul în preliminariile Ligii Campionilor.

România are o singură echipă calificată în cea mai importantă competiție europeană, iar Universitatea Cluj păstrează șanse matematice înaintea ultimelor etape.

Jovo Lukic, omul momentului în Superligă

Toate privirile vor fi îndreptate din nou spre atacantul bosniac Jovo Lukic, revelația sezonului pentru „U” Cluj și actualul golgheter al campionatului.

Potrivit presei sportive, în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” vor fi prezenți și scouterii clubului turc Beşiktaş JK, veniți special pentru a-l urmări pe atacantul de 27 de ani.

Lukic traversează cel mai bun sezon al carierei, cu 18 goluri marcate pentru formația clujeană, după ce anul trecut, la Craiova, reușise doar două goluri.

Sezon istoric pentru „studenți”

Universitatea Cluj traversează unul dintre cele mai bune sezoane din istoria recentă a clubului.

Sub comanda lui Cristiano Bergodi, clujenii au devenit una dintre cele mai solide echipe din campionat și au rămas în lupta pentru titlu până pe finalul sezonului.

În același timp, interesul tot mai mare al cluburilor din străinătate pentru jucătorii Universității confirmă ascensiunea echipei de pe Cluj Arena.

Fostul antrenor al echipei, Ioan Ovidiu Sabău, declara recent că Lukic „este cel mai bun atacant din România” și că Universitatea Cluj poate obține o sumă importantă în cazul unui transfer.

