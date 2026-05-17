Bărbat din Gherla, arestat după ce a intrat cu forța în locuință și a încălcat două ordine de protecție

Un bărbat de 31 de ani din Gherla a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi pătruns prin efracție într-un imobil și ar fi provocat distrugeri.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus reținerea unui bărbat de 31 de ani, cercetat pentru distrugere și nerespectarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Polițiștii spun că acesta a încălcat două ordine de protecție aflate în vigoare împotriva sa.

Potrivit IPJ Cluj, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 16 mai, în jurul orei 06:15, când oamenii legii au fost sesizați că bărbatul ar fi pătruns prin efracție într-un imobil din municipiul Gherla.

Ar fi intrat în casă după ce a forțat un geam

Din primele cercetări a reieșit că, în noaptea de 15 spre 16 mai, bărbatul ar fi intrat în locuință după ce ar fi forțat un geam al imobilului. Anchetatorii spun că acesta ar fi provocat distrugeri atât la nivelul ferestrei, cât și la ușa de acces a locuinței. Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi încălcat măsurile impuse prin două ordine de protecție emise anterior împotriva sa.

Reținut și apoi arestat preventiv

În urma probatoriului administrat în cauză, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.

