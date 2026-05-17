Ministrul Economiei apără programul SAFE: „Peste 50% din producție trebuie să fie în România!”

România poate accesa aproape 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE pentru investiții în apărare, iar ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, susține că în jurul acestui proiect au fost create „două mituri false”.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a ieșit public pentru a apăra programul european SAFE, prin care România poate accesa aproape 16,7 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare și în achiziții militare.

Oficialul afirmă că împrumutul european are o dobândă mult mai mică decât cea la care se împrumută în prezent statul român și spune că peste 50% din producția realizată prin program trebuie să fie localizată în România.

Declarațiile acestuia vin în contextul controverselor generate de viitoarele contracte de înzestrare militară și al acuzațiilor potrivit cărora o mare parte din bani ar urma să ajungă la companii străine, în special la grupul german Rheinmetall, potrivit stiripesurse.ro.

„Nu aruncăm bani pe fereastră”

Irineu Darău a susținut că primul „mit” legat de SAFE este ideea că România s-ar împrumuta inutil pentru achiziții militare.

Potrivit ministrului, programul european oferă condiții de finanțare mult mai avantajoase decât cele pe care le obține în prezent statul român de pe piețele financiare.

„Programul SAFE înseamnă o infuzie de capital mult mai ieftină pentru România”, a declarat Darău, explicând că dobânda ar fi de aproximativ 3%, în timp ce România se împrumută în prezent cu dobânzi care ajung la circa 7%.

Acesta a precizat că suma anuală atrasă prin program ar reprezenta aproximativ 1% din PIB-ul României.

Ministrul spune că producția trebuie făcută în România

Al doilea „mit” invocat de ministru este acela că România ar lua bani europeni pentru a direcționa contractele exclusiv către firme din Germania sau Franța.Darău susține că programul SAFE include criterii clare privind localizarea producției, iar obiectivul Guvernului este ca peste jumătate din activitățile de producție să fie realizate direct în România.

„Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc”, a afirmat ministrul. Totuși, oficialul a admis că România nu are în prezent toate capacitățile industriale necesare pentru a produce integral echipamentele militare vizate prin program.

Rheinmetall și Damen, în centrul disputei

Programul SAFE a devenit subiect de scandal după apariția informațiilor potrivit cărora grupul german Rheinmetall ar urma să primească contracte estimate la peste 5,6 miliarde de euro pentru sisteme antiaeriene, muniție, vehicule și nave militare.

Autoritățile susțin însă că alegerea companiei este legată de capacitatea acesteia de a furniza simultan mai multe categorii de echipamente militare. În paralel, compania olandeză Damen a acuzat autoritățile române că șantierul naval de la Galați a fost exclus din competiția pentru navele militare incluse în programul SAFE.

Programul SAFE ar putea ajunge la CCR

Controversele au depășit zona economică și au intrat și în sfera politică.

Avocatul Poporului a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu ordonanța de urgență adoptată de Guvern pentru implementarea programului SAFE.

Surse politice au avertizat că, în cazul în care CCR admite sesizarea, procedura privind programul ar putea fi reluată.

