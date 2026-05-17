1, 2, 3, 4... Cupa și Campionatul în Bănie! Înfrângere dureroasă pentru „U” Cluj în finala de pe Oblemenco

Universitatea Craiova a devenit noua campioană a României după ce a învins-o fără drept de apel pe U Cluj, scor 5-0, în etapa a 9-a din play-off-ul Superligii. Partida disputată pe stadionul „Ion Oblemenco” a fost decisivă pentru titlu, iar oltenii au transformat seara într-o adevărată sărbătoare în Bănie.

Meciul din etapa a 9-a a play-off-ului a fost dominat de olteni încă din primele minute, iar ardelenii au rămas și în inferioritate numerică înainte de pauză.

Atmosfera de la Craiova a fost una incendiară încă înainte de startul meciului. Toate biletele au fost epuizate cu câteva zile înainte, iar mii de suporteri au umplut centrul orașului înaintea confruntării decisive.

Craiova a început în forță

Oltenii au deschis scorul încă din minutul 3, iar avantajul a fost majorat rapid, în minutul 10, spre entuziasmul tribunelor. U Cluj a încercat să reziste presiunii, însă meciul s-a complicat și mai mult pentru ardeleni înainte de pauză, când Oucasse Mendy a fost eliminat în minutul 43.

La cabine s-a intrat cu avantaj clar pentru Universitatea Craiova, iar repriza secundă s-a transformat într-un adevărat recital ofensiv al gazdelor.

Spectacol total în repriza secundă

Universitatea Craiova a continuat să domine și după pauză, marcând încă trei goluri și stabilind scorul final la 5-0.

Pe stadionul „Ion Oblemenco” atmosfera a fost una de mare sărbătoare, iar la final jucătorii au celebrat alături de suporteri cucerirea titlului.

Victoria vine la doar câteva zile după succesul obținut de olteni și în finala Cupei României, tot împotriva celor de la U Cluj.

Bănia a visat la titlu încă dinaintea meciului

Înaintea partidei, mai multe personalități din fotbalul românesc au vorbit despre șansele Craiovei la titlu. Mitică Dragomir declara chiar înainte de meci că „azi se va termina totul” și că oltenii vor face eventul.

La partidă a fost prezent și fostul antrenor al Craiovei, Mirel Rădoi, revenit în România pentru a asista la meciul decisiv al fostei sale echipe.

