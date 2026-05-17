Trump amenință Iranul cu „vremuri foarte grele”! SUA au cheltuit deja 29 de miliarde de dolari pentru război.

Negocierile dintre Washington și Teheran sunt aproape de colaps, iar Pentagonul pregătește deja scenarii de escaladare militară.

Casa Albă cere Iranului să renunțe la controlul asupra Strâmtorii Ormuz și să transfere uraniul îmbogățit în afara țării.

Casa Albă cere Iranului să renunțe la controlul asupra Strâmtorii Ormuz și să transfere uraniul îmbogățit în afara țării.

Donald Trump a lansat un nou avertisment extrem de dur la adresa Iran, afirmând că regimul de la Teheran va trece prin „vremuri foarte grele” dacă nu acceptă acordul de pace propus de Statele Unite, conform ziare.com.

Declarația liderului american vine într-un moment critic pentru negocierile purtate prin intermediari internaționali, în timp ce tensiunile militare din Golf continuă să escaladeze.

Într-un interviu acordat postului francez BFMTV, Trump s-a arătat sceptic în privința șanselor reale de succes ale negocierilor, dar a transmis că Washingtonul este pregătit pentru o confruntare de amploare dacă Iranul refuză oferta americană.

„Dacă nu acceptă, vor avea vremuri foarte grele”, a spus Trump, sugerând că răbdarea administrației americane este aproape epuizată.

Ce cere SUA Iranului

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, proiectul acordului negociat la Islamabad prevede mai multe concesii majore din partea Teheranului.

Printre acestea se numără reducerea controlului militar asupra Strâmtorii Ormuz — una dintre cele mai importante rute petroliere din lume — și transferarea stocurilor de uraniu îmbogățit în afara Iranului.

În schimb, Statele Unite ar urma să relaxeze temporar blocada navală impusă regimului iranian.

Tensiunile au crescut și mai mult după ce Garda Revoluționară Islamică a amenințat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune, ca reacție la interceptarea unor petroliere iraniene de către Marina SUA.

Cost uriaș pentru Washington, 29 de miliarde de dolari

Presiunea asupra administrației americane vine și din interior, după ce Pentagonul a anunțat că operațiunile militare și logistica din Golf au costat deja aproximativ 29 de miliarde de dolari.

Suma este cu aproape 4 miliarde de dolari mai mare decât estimările prezentate recent în Congres de secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Creșterea costurilor este explicată prin desfășurarea masivă de forțe navale și aeriene americane în regiune, într-un moment în care Washingtonul încearcă să mențină presiunea asupra Iranului fără a intra oficial într-un nou război de lungă durată.

Pentagonul pregătește deja scenarii de atac

Presa internațională scrie că Pentagonul are deja pregătite planuri de escaladare în cazul unui eșec total al negocierilor.

Printre scenariile analizate se află reluarea campaniei aeriene comune americano-israeliene, operațiuni speciale pentru securizarea instalațiilor nucleare iraniene și chiar posibile acțiuni amfibii asupra unor puncte strategice pentru exportul petrolului iranian.

În paralel, serviciile de informații americane susțin că Iranul și-a refăcut mare parte din infrastructura militară afectată anterior și păstrează încă o parte importantă din arsenalul său balistic.

