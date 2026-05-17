Eleganță și emoție la balul de absolvire al Colegiului Național Unitarian „János Zsigmond” din Cluj-Napoca

32 de perechi de elevi au dansat vals pe muzica lui Ferenc Lehár în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Balului Maturanzilor organizat de Colegiul Național Unitarian „János Zsigmond”.

Colegiul Național Unitarian „János Zsigmond” din Cluj-Napoca a găzduit cea de-a XIV-a ediție a Balului Maturanzilor, un eveniment devenit deja tradiție pentru comunitatea școlii.

Evenimentul reprezintă una dintre cele mai frumoase tradiții ale colegiului clujean și marchează în fiecare an finalul anilor de liceu pentru elevii absolvenți.

În cadrul ceremoniei, cele două clase de absolvenți au oferit un moment elegant și emoționant, 32 de perechi dansând vals pe muzica celebrului compozitor Ferenc Lehár.

O tradiție păstrată an de an

Balul de absolvire este unul dintre cele mai așteptate evenimente din cadrul colegiului și simbolizează trecerea elevilor către o nouă etapă a vieții. Profesorul Zsolt Solymosi a transmis un mesaj emoționant dedicat elevilor săi după eveniment.

„Îmi admir elevii. Eleganță, bucurie, muncă în echipă. Mulțumesc că m-ați lăsat să vă însoțesc până acum”, a scris acesta.

Atmosfera festivă a fost completată de ținutele elegante ale absolvenților și de momentul artistic pregătit special pentru bal.

Balul a avut loc în 17 mai 2026 și a reunit elevi, profesori, părinți și invitați ai colegiului clujean, într-un moment dedicat absolvenților promoției din acest an.

