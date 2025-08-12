AUR și ciudatele legături cu un proiect rusesc care vizează dezbmembrarea României

Un partid înregistrat legal în România, AUR, se asociază cu extremiști naționaliști rusofili care vor ruperea țării și alipirea lor unei Moldove Mari, aservită Moscovei

George Simion, liderul partidului AUR | Foto: depositphotos.com

În 2 iulie, la slujba de comemorare a morții voievodului moldovean Ștefan cel Mares-a aflat și activista politică de la Chișinău, Victoria Furtună.

Victoria Furtună este șefa proiectului politic „Moldova Mare”, care susține că moldovenii sunt o națiune aparte de cea română, cu o limbă separată și o istorie distinctă, bineînțeles, nutrind puternice legături cu Rusia, scrie rfi.ro.

Proiectul „Moldova Mare” nu este nou, a fost creat în forma sa actuală în laboratoarele bolșevice și vizează preluarea de către Moscova a controlului la gurile Dunării, prin ciopârțirea României și desființarea de facto a Republicii Moldova.

Aceasta trece prin țara vecină, Bulgaria, mai precis prin partidul Renașterea, cu care Victoria Furtună întreține relații strânse. Dar și partidul românesc AUR întreține legături cu bulgarii din Renașterea.

La 1 martie, la un miting al AUR desfășurat în Piața Victoriei din București a vorbit un deputat al formațiunii bulgare, Kostadin Kostadinov. În Bulgaria este poreclit Kopeikin, fiind cunoscut pentru opiniile sale pro-ruse. El cere ieșirea Bulgariei din UE și NATO și alinierea cu Rusia.

Mai mult, partidul Renașterea revendică Dobrogea și părți din sudul Republicii Moldova locuite de etnici bulgari.

Pe 28 iulie, liderul AUR, George Simion, a vorbit prin video la conferința MEGA - Make Europe Great Again - organizată la Chișinău. Simion are interdicție de intrare în Republica Moldova.

Alți exponenți AUR au participat, însă, în persoană, precum deputatul Valeriu Matei. Și au participat – întâmplător sau nu – alături de Victoria Furtună, promotoarea proiectului prin care România ar urma să fie dezmembrată.

Legături ciudate și, mai ales periculoase

Proiectul „Moldova Mare”, susținut de activista de la Chișinău Victoria Furtună este o amenințare la adresa intergității teritoriale a României și a securității întregii Uniuni Europene, scrie rfi.ro.

„Dacă Republica Moldova este transformată într-un cap de pod al «lumii ruse» în coasta României, este foarte probabil ca după câteva cicluri electorale, și România să ajungă sub o stăpânire mai mult sau mai puțin formală a Federației Ruse, indiferent de statutul de stat membru al Uniunii Europene și NATO”, spune jurnalistul Mihai Isac, de la TVR Moldova, Chișinău.

Despre proiectul „Moldova Mare” și legăturile cu AUR

„Victoria Furtună, șefa proiectului politic Moldova Mare, a insinuate și a cerut practic cedarea teritoriilor moldovenești de către România, cedarea a zeci de mii de kilometri pătrați și a milioane de locuitori. Proiectul Moldova Mare reprezintă o idee fixă a geopoliticii ruse la Marea Neagră, obsesia controlului gurilor Dunării, prin formarea și susținerea unei identități moldovenești, separate de cea română. Această idee a fost rafinată în laboratoarele bolșevice. Acolo au fost create toate teoriile pe care le auzim și în ziua de azi, limbă moldovenească, identitate moldovenească, popor moldovenesc, istorie moldovenească, orice, numai român să nu fii. Și ajungem la doamna Furtună, care, iată, vine la Putna să susțină moldovenismul. Cine sunt prietenii ei în România? Doamna Furtună este cetățean român. Doamna Furtună primește alocație de creștere a copiilor din partea statului român. Nu este admisibil ca banii noștri să fie folosiți pentru susținerea unor proiecte profund antiromânești și antieuropene”, a mai spus jurnalistul.

Jurnalistul Ovidiu Nahoi atrage atenția asupra legăturilor pe care le are partidul AUR cu „Moldova Mare”, mișcare aservită Rusiei.

„Avem așa: mișcarea «Moldova Mare», moșită de Rusia bolșevică și resuscitată la Chișinău via Kremlin. «Moldova Mare» pretinde că moldovenii sunt un popor aparte de cel român, cu limbă proprie și istorie distinctă, legată de Rusia. Mișcarea revendică partea de nord-est a României și visează la formarea unei «Moldove» care să deschidă accesul Rusiei la gurile Dunării. Și o avem pe lidera mișcării, Victoria Furtună, colegă de conferințe cu George Simion și alți exponenți ai AUR. Mai avem un amic politic comun: mișcarea ultranaționalistă bulgară Renașterea, al cărei lider, Kostadin Kostadinov, zis Kopeikin, a fost la un miting AUR la București (1 martie) pentru a-l susține pe Simion. Renașterea revendică Dobrogea și o regiune din sudul Republicii Moldova locuită de etnici bulgari”, scrie Ovidiu Nahoi, într-o postare pe contul său de Facebook.

Conform acestuia, în mod normal, George Simion ar avea de dat explicații pentru asocierea cu cu formațiuni care militează pentru dezmembrarea României.

