Neluțu Varga îngroapă „securea războiului” cu Pancu: „Îmi cer scuze, nu am vrut să-l jignesc!”

Neluțu Varga a stins conflictul cu Daniel Pancu după ce antrenorul a calificat-o pe CFR Cluj în preliminariile Conference League pentru sezonul viitor.

Neluțu Varga este patronul CFR-ului din 2017 | Foto: captură TV

Ardelenii au remizat sâmbătă seara, scor 0-0, pe terenul celor de la Dinamo și au obținut punctul de care mai aveau nevoie pentru a fi siguri că vor participa în ediția viitoare în cupele europene.

Cum această performanță a fost atinsă, contractul lui Pancu cu CFR Cluj s-a extins automat pe încă două sezoane.

Neluțu Varga, cel care zilele viitoare a avut o reacție dură la adresa antrenorului, i-a cerut iertare în mod public. Omul de afaceri îl numise „nesimțit” pe tehnician pentru modul cum s-a raportat la infrastructura clubului, bugetul echipei și condițiile pentru sezoanele următoare.

„Sunt foarte bucuros pentru această calificare în cupele europene. Vreau să îi felicit pe băieți, pe cei din staff, pe Pancu și pe cei din conducere. Sunt foarte mândru de munca pe care au depus-o în aceste luni grele.

Și vreau să îmi prezint public scuze pentru ieșirile mele la adresa lui Pancu. Am fost supărat și am fost și influențat de tot ce am mai citit. Eram departe de casă, cu multe pe cap și am reacționat prea dur.

Nu am spus că e nesimțit, ci că e vorba de o nesimțire. Dar îmi pare rău. Nu am vrut să-l jignesc. Îl apreciez și îl respect foarte mult. E un antrenor de valoare și de caracter. Îmi place mult de el, mă bucur că l-am adus la echipă și îl susțin în continuare.

Îmi doresc mult să continue și are parte de toată susținerea mea. Vreau să facem performanță împreună, să ducem clubul acolo unde îi e locul. Dacă are probleme, vorbim în privat.

Nu vreau să mai facem scandal în public. Nu îmi place. Să facă o listă cu tot ce îi trebuie și ce are nevoie, iar noi vom face tot posibilul să îl ajutăm. Cu siguranță vreau să întăresc echipa. Vreau să câștigăm iar trofee. Îl ajut cu tot ce pot.

A fost un an greu, dar ca în orice club, au fost momente bune și momente grele. Dar spun că le-am depășit. Am muncit din greu în străinătate ca să nu mai fie probleme financiare la club, iar din sezonul viitor să fim mult mai puternici și stabili. Și îmi doresc să mergem mai departe cu Daniel Pancu”, a spus Varga, potrivit GSP.

