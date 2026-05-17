Lucrările la magistrala feroviară Cluj – Oradea au ajuns la 70%. „În 2027 trenurile trebuie să circule din nou!”

Primele două sectoare ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au ajuns la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că lucrările pe primele două sectoare ale magistralei feroviare Cluj – Oradea avansează într-un ritm bun.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că lucrările pe primele două sectoare ale magistralei feroviare Cluj – Oradea avansează într-un ritm bun, șantierele dintre Cluj și Poieni ajungând la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 70%.

Oficialul afirmă că obiectivul este redeschiderea circulației feroviare în 2027 și avertizează asupra problemelor birocratice care întârzie lucrările.

Potrivit acestuia, cei 65 de kilometri de cale ferată dublă sunt aproape finalizați la nivel de terasamente, poduri, podețe, lucrări hidrotehnice și consolidări.

Șina, montată pe un fir de circulație

Horațiu Cosma spune că pe unul dintre firele de circulație șina a fost deja montată integral, iar pe al doilea fir au fost instalate traversele și primul strat de piatră spartă pe aproximativ 30 de kilometri.

„În următoarele săptămâni vor ajunge din Italia trenurile cu restul de șină necesară”, a transmis acesta.

Potrivit lui Cosma, pe șantier sunt aduse zilnic sute de tone de piatră spartă din Poieni și Ilva Mică, precum și traverse produse la Aiud și Buzău.

În paralel, continuă lucrările la electrificarea liniei, sistemele de semnalizare și siguranță, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire.

Obiectivul: trenuri din nou pe traseu în 2027

Oficialul din Transporturi afirmă că există șanse mari ca proiectul finanțat prin PNRR să atingă jaloanele europene stabilite pentru luna august, respectiv montarea pachetului șină–traversă pe 90% din lungimea proiectelor.

Totodată, acesta susține că la nivel guvernamental sunt purtate discuții pentru mutarea finanțării acestor sectoare din componenta de împrumut în cea de grant a PNRR, pentru creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile.

„Obiectivul esențial rămâne redeschiderea circulației pentru trenurile de călători și marfă. În 2027 trenurile trebuie să circule din nou pe această linie”, a declarat Horațiu Cosma.

Acesta a precizat că o parte a traseului se va suprapune cu viitorul tren metropolitan din Cluj.

Probleme cu exproprierile și birocrația

Horațiu Cosma a atras atenția și asupra dificultăților care încă afectează proiectul, printre acestea fiind exproprierile suplimentare, relocările de utilități din zona Tăietura Turcului din Cluj și revizuirea acordului de mediu pentru anumite modificări tehnice.

În plus, acesta a criticat dur procedurile Autorității Feroviare Române (AFER), despre care spune că au devenit excesiv de birocratice și afectează ritmul lucrărilor.

„Constructorii reclamă proceduri greoaie și lipsite de predictibilitate, care întârzie șantierele și cresc costurile”, a transmis Cosma.

Acesta a dat exemple de firme care nu pot executa anumite lucrări simple fără avize speciale „AFER-izate”, afirmând că astfel de practici trebuie analizate la nivelul Ministerului Transporturilor.

