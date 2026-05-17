Pancu a anunțat în ce condiții rămâne la CFR, deși contractul său s-a prelungit cu încă două sezoane!

Cu toate că a reușit o adevărată surpriză în acest sezon după ce a ajuns la conducerea CFR-ului, șansele ca Daniel Pancu să continue în Gruia sunt tot mai mici.

CFR Cluj va încheia sezonul pe locul 3 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a avut un schimb de replici de la distanță cu finanțatorul echipei, Neluțu Varga, în urma căruia cel din urmă l-a numit „nesimțit”. Cu toate acestea, Pancu nu a anunțat că pleacă, dar a subliniat condițiile în care va rămâne la Cluj și în sezonul viitor.

Odată cu punctul din meciul cu Dinamo, încheiat 0-0, vișiniii s-au calificat în preliminariile Conference League în sezonul viitor, ceea ce înseamnă că înțelegerea dintre Pancu și CFR s-a prelungit automat cu încă două sezoane.

„E un miracol ce s-a întâmplat în acest sezon. Ca valoare a lotului, e o realizare normală. Lotul e foarte bun, dar situația a fost de așa natură. Speranțele erau foarte slabe pentru a prinde play-off-ul și cupele europene. Nu ascund că sunt echipe interesate de mine. Urmează o săptămână decisivă. Mă gândesc bine.

Suntem la fotbal, se poate întâmpla orice. Sper să fiu inspirat și să iau decizia bună pentru mine. Începând de după acest meci, mai am doi ani de contract. Sâmbătă seara s-a prelungit contractul.

Pentru a rămâne, sunt mai multe condiții. În principal, vreau să nu plece jucătorii. Apoi să nu fie întârzieri salariale. Aici mereu au fost, dar când sunt întârzieri, cerințele mele nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.

Dacă vreau să plec la o echipă unde banii sunt la zi și unde există o bază bună de pregătire, pot să o fac. Am dreptul să o fac, e viitorul meu. Sunt atașat de jucători, de oraș și de suporteri, dar o să vedem.

Ca să rămân, în primul rând trebuie păstrați jucătorii și întărită echipa, dacă vrem să vorbim de cupele europene. Dar nu cred că va fi păstrată această echipă. Repet, va fi o săptămână decisivă. Sper să fiu inspirat. Au fost 6 luni groaznice. Eu nu am nicio problemă cu domnul Varga. L-am cunoscut. Așa e el. Azi te înjură, mâine te pupă. Dacă vreau să plec, sigur că e o clauză de reziliere. Dar nu știu cât e. O să mă uit.

Știam doar că se prelungește contractul dacă prind cupele europene. Eu nu am nicio problemă cu domnul Varga. Doar am niște cerințe. El poate spune ce vrea, că e patronul. Eu am cerințele mele și e dreptul meu. Să vedem dacă se îndeplinesc anumite condiții...”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: