Adrian Papahagi: „AUR nu e un partid conservator, ci național-socialist”.

Deși este perceput drept un partid de extremă-dreapta, formațiunea condusă de George Simion nu este una conservatoare, ci mai degrabă național-socialistă. „AUR e radical, nu are nimic conservator. Doar conservă rusească și securistă”, spune profesorul Adrian Papahagi.

După cum arată sociologul Barbu Mattescu în analiza „Diaspora neascultată”, votul pentru George Simion a fost un „mijloc de (re)validare a susținerii pentru Călin Georgescu, liderul AUR fiind prin comparație mai puțin credibil și mai puțin capabil să genereze speranță”. În același timp, identitatea conservatoare a votanților lui George Simion este limitată, axa ideologică centrală fiind „etatismul redistribuționist cu puternice trăsături socialiste”, arată analiza citată.

Profesorul Adrian Papahagi (UBB Cluj) semnalează că formațiunea condusă de George Simion putea să se numească Partidul Național-Socialist Muncitoresc din România, în absența unei abordări cu adevărat conservatoare, ci mai degrabă naționalist-socialiste cu tendințe radicale.

„A analizat Barbu Mateescu sociologic electoratul AUR și ne-a spus că acesta e de stânga.

Eu am zis din prima clipă: AUR nu e un partid conservator, ci național-socialist. Socialist, deci de stânga, da? Nostalgic comunist, egalitarist + naționalist. Național-socialist. Nazi. Fiindcă oricum diferențele între Hitler și Stalin sunt minore (nu lipsește nici măcar antisemitismul dintre ingrediente).

Onest, AUR trebuia să se numească Partidul Național-Socialist Muncitoresc din România”, notează profesorul universitar clujean Adrian Papahagi într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Votul pentru Nicușor Dan și Georgescu-Simion: ce vrea de fapt electoratul?

„Cei cu studii înalte, cu firme și meserii bune, care se descurcă economic măcar decent în țară sau în diaspora, au votat mai degrabă Nicușor decât Georgescu-Simion. Aceia nu vor ca o revoluție georgist-securistă să le arunce în aer dramul de normalitate, agoniseala, rosturile.

Deci, nimic conservator la AUR. Doar conservă rusească și securistă, atât.

AUR e radical. Radical ≠ conservator. Conservator = prudent, adică opusul radicalismului.

Conservator: am o casă, am avere, am educație, am carieră, am statut, am un nume, am țara mea, am identitatea mea, am strâns ceva (eventual în mai multe generații), reprezint ceva și țin la toate acestea. Nu vreau să mi le distrugă radicalii.

Radical: n-am mai nimic, sunt falit și furios și arunc lumea în aer, ard tot, îi arunc pe cei care au ceva la canal sau în canal, vreau să mi se facă dreptate. Toți sunt de vină pentru strâmtorarea mea (străinii, soroșiștii, Ursula)”, notează profesorul Adrian Papahagi în mesajul citat.

Conform studiului citat, diaspora care a votat George Simion este definită de dezamăgire față de direcția în care merge țara, dar și de o puternică insatisfacție față de traiul în străinătate.

„Pentru acești oameni nu există un orizont pozitiv, comunitatea locală din care provin (aproape întotdeauna una săracă) și națiunea părând a se îndrepta din rău spre mai rău. Acesta este contextul în care speranța în Călin Georgescu este în continuare la cote înalte, această speranță având rolul de a echilibra psihologic tristețea și pesimismul care sunt altfel dominante”, potrivit studiului „Diaspora neascultată”.

Totodată, teme precum limitarea drepturilor minorităților sexuale, războiul cultural dintre progresism și conservatorism sau redefinirea familiei pe coordonate non-tradiționale - au o importanță infinitezimală pentru votanții lui Simion. În acest context, „apariția unui partid de stânga care să-și asume apărarea intereselor părții mai sărace a României (și implicit și a diasporei muncitorești) ar avea un impact extrem de defavorabil asupra viitorului AUR”, mai arată analiza citată.

