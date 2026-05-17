Un urs dă târcoale caselor din Dezmir. Autoritățile au emis alertă și patrulează în localitate!

Autoritățile din Apahida au emis o avertizare pentru locuitorii din Dezmir după ce un urs a fost văzut în localitate în dimineața zilei de 17 mai.

Foto: Facebook - Comunitate Dezmir

Primăria Comunei Apahida a anunțat sâmbătă dimineață că un urs a fost semnalat pe raza localității Dezmir, autoritățile locale activând măsuri de monitorizare și intervenție pentru protejarea populației.

Jandarmeria a intervenit în zona străzilor Viilor și Ghioceilor pentru îndepărtarea animalului, iar oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările inutile și să supravegheze copiii și animalele domestice.

Potrivit informațiilor transmise de administrația locală, Jandarmeria s-a deplasat în zona ultimei locații cunoscute a animalului, în apropierea străzii Viilor și a punctului sanitar din Dezmir, dar și în zona străzii Ghioceilor.

Jandarmii au încercat să alunge ursul

Reprezentanții Primăriei Apahida au precizat că forțele de ordine au folosit semnale acustice pentru a îndepărta animalul din zonă, fără a-l pune în pericol. În paralel, Poliția Locală Apahida patrulează în localitate pentru a monitoriza situația și pentru a preveni eventuale incidente.

Autoritățile spun că măsurile vor rămâne în vigoare până la apariția unor noi informații privind localizarea și deplasarea ursului.

Recomandări pentru locuitorii din Dezmir

Primăria le-a transmis oamenilor să manifeste prudență și să evite deplasările în zonele izolate sau slab iluminate din localitate. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să supravegheze permanent copiii, iar proprietarii de animale domestice să le țină închise și protejate în interiorul gospodăriilor.

Autoritățile au atras atenția și asupra resturilor alimentare lăsate în apropierea locuințelor sau a tomberoanelor, care pot atrage animalul sălbatic.

Fermierii locali au fost rugați să sporească paza animalelor aflate pe pășuni.

Oamenii sunt rugați să sune imediat dacă văd ursul

Reprezentanții Primăriei Apahida au făcut apel la cetățeni să nu intre în panică, dar să anunțe imediat autoritățile dacă observă ursul sau dacă dețin informații despre deplasarea acestuia.

