AUR conduce în intenția de vot la parlamentare, urmat de PSD și PNL

AUR ar obține 33% din voturi dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PSD cu 24% și PNL cu 16%, potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS.

Pe locurile următoare în privința intenției de vot la parlamentare se situează USR cu 9%, UDMR - 5%, S.O.S. România - 4%. Partidul Oamenilor Tineri - 3%. Alte partide adună împreună 6%.

La întrebarea privind direcția în care se îndreaptă România, 80% dintre cei chestionați au răspuns că lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 17% spun că direcția este bună.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel național, în perioada 23 - 27 martie. Metoda de culegere a datelor - CATI. Marja de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%, iar datele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de rezidență.

