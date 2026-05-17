Scandal după votul Moldovei la Eurovision. Publicul a dat 12 puncte României, juriul doar 3!

Diferența uriașă dintre votul telespectatorilor și cel al juriului din Republica Moldova a provocat reacții dure după finala Eurovision 2026.

Foto: captură de ecran / YouTube/ Eurovision Song Contest

Oficiali moldoveni, prezentatori TV și internauți au criticat punctajul acordat României de juriu, în timp ce publicul de peste Prut a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu.

Finala Eurovision 2026 a stârnit un val de controverse în Republica Moldova după publicarea punctajelor acordate României. Deși telespectatorii moldoveni au oferit punctajul maxim, 12 puncte, juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte.

Diferența dintre votul publicului și cel al juriului a devenit rapid subiect de dezbatere pe rețelele sociale, iar mulți internauți au acuzat faptul că votul oficial nu reflectă preferințele reale ale oamenilor, conform digi24.ro.

Ministrul Culturii: „De neînțeles”

Printre cei care au reacționat s-a numărat și ministrul Culturii din Republica Moldova, Jardan Cristian, care a criticat public punctajul oferit de juriu. Acesta a transmis că votul a fost „de neînțeles”, mai ales în condițiile în care publicul din Republica Moldova a susținut clar reprezentanta României.

Oficialul a felicitat-o pe Alexandra Căpitănescu pentru clasarea pe podium și a subliniat că rezultatul obținut de România a fost apreciat de publicul moldovean.

„Am fost în șoc”

Reacții au venit și din partea Margaritei Druță, cea care a anunțat punctajul Republicii Moldova în timpul finalei Eurovision. Într-un videoclip publicat pe TikTok, aceasta a spus că a fost surprinsă de rezultatele finale și de diferența dintre votul publicului și cel al juriului.

„Am fost în șoc”, a spus prezentatoarea, după apariția controverselor legate de punctajele oferite României.

România, pe podium la Eurovision 2026

În ciuda controverselor, România a avut una dintre cele mai bune clasări din ultimii ani la Eurovision.

Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul al treilea, iar prestația sa a fost apreciată atât de public, cât și de presa internațională.

Potrivit rezultatelor oficiale, juriul Republicii Moldova a acordat punctajul maxim Poloniei, în timp ce România a primit doar 3 puncte. Publicul moldovean a votat însă complet diferit și a oferit României maximum de puncte.

