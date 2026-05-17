Un fost judecător cere 100.000 de euro de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat pensionarea

Un fost magistrat susține că a pierdut bani și a trecut printr-un „stres insuportabil” după ce decretul său de pensionare ar fi rămas nesemnat timp de mai multe săptămâni la Administrația Prezidențială.

Un fost judecător de la Tribunalul București a deschis proces împotriva Administrației Prezidențiale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție. | Foto: presidency.ro

Fostul judecător cere daune morale de 100.000 de euro și o rentă viageră lunară de 2.360 de lei, acuzând că întârzierea i-a afectat atât pensia, cât și starea de sănătate.

Un fost judecător de la Tribunalul București a deschis proces împotriva Administrației Prezidențiale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, după ce decretul său de pensionare ar fi fost blocat timp de aproximativ o lună pe biroul președintelui Nicușor Dan, conform fanatik.ro.

Este vorba despre Mihnea Constantin Nicolaescu, magistrat detașat în vara anului 2025 la Tribunalul Giurgiu și desemnat judecător de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Giurgiu. Acesta susține că decretul de eliberare din funcție a fost semnat abia la 1 august 2025, deși solicitase pensionarea încă din luna iunie.

Fostul magistrat spune că a pierdut bani la pensie

Potrivit cererii de chemare în judecată, întârzierea semnării decretului ar fi avut consecințe financiare directe asupra pensiei fostului judecător.

Acesta susține că a pierdut jumătate din sporul de penitenciar, reprezentând aproximativ 10% din salariu, deoarece la calculul pensiei s-a luat în considerare ultimul salariu în plată din luna iulie 2025, după încetarea detașării sale la Penitenciarul Giurgiu.

Magistratul cere recalcularea pensiei și, în subsidiar, obligarea Administrației Prezidențiale la plata unei rente viagere lunare de 2.360 de lei.

„Am fost tratat cu maximă umilință”

În acțiunea depusă în instanță, fostul magistrat afirmă că situația i-ar fi provocat anxietate, insomnii și probleme medicale.

„A fost tratat cu maximă umilință și desconsiderare”, se arată în documentele depuse la dosar, unde acesta descrie stări de anxietate, dureri abdominale și probleme de somn.

De asemenea, fostul judecător susține că a contactat zilnic Administrația Prezidențială pentru a afla motivul întârzierii, însă i s-ar fi transmis doar că dosarul său este „în analiză”.

Nicușor Dan: „Președintele nu este un notar”

În vara anului 2025, Consiliul Superior al Magistraturii acuza existența unui „blocaj inexplicabil” la Cotroceni, după ce mai multe dosare de pensionare și numire în funcție ar fi rămas nesemnate.

La acel moment, Nicușor Dan a declarat că președintele are obligația de a verifica legalitatea dosarelor și că nu poate semna automat toate documentele trimise de CSM.

„Președintele nu este un notar”, declara atunci șeful statului, explicând că multe cereri de pensionare ar fi fost incomplete sau nu respectau procedurile privind notificarea prealabilă a pensionării.

Dosarul a fost înregistrat inițial la Tribunalul București, iar ulterior a fost trimis spre soluționare Curții de Apel București – Secția de Contencios Administrativ.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: