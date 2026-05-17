Zboruri aproape goale pe ruta Oradea – Munchen. Discuții tot mai aprinse despre viitorul curselor susținute prin subvenții.

Lufthansa a redus drastic numărul de zboruri de pe aeroporturile din România. În Oradea, unde gradul de încărcare al aeronavelor este redus, aeroportul este pe pierdere, iar zborurile Lufthansa sunt menținute doar prin subvenții.

Un pasager care a zburat în ultimele zile pe ruta Oradea – Munchen susține că aeronavele Lufthansa au avut un grad de ocupare de sub 30%.

Aeroportul din Oradea funcționează cu frâna de mână trasă, însă o parte din zboruri sunt subvenționate, aspect ce permite menținerea curselor aeriene, chiar dacă gradul de încărcare al aeronavelor este uneori de doar 30%.

Tema subvențiilor acordate pentru susținerea zborurilor de pe aeroporturile regionale a reapărut în discuție după ce în spațiul public au apărut noi critici privind sustenabilitatea unor curse externe.

Discuțiile despre eficiența subvențiilor acordate companiilor aeriene pentru operarea unor curse externe de pe aeroporturile regionale au reapărut după ce un pasager al cursei Oradea – Munchen a relatat că aeronavele Lufthansa circulă aproape goale.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a povestit că atât zborul Munchen – Oradea de săptămâna trecută, cât și cel retur, efectuat sâmbătă, au avut un grad foarte redus de ocupare.

„Astăzi am zburat de la Oradea la Munchen tot cu Lufthansa cu un Airbus A320. Pasageri și mai puțini, grad de ocupare și mai mic decât acum o săptămână. Pe multe rânduri nu există nici măcar un pasager”, a scris acesta.

Potrivit sursei citate, gradul de ocupare al aeronavelor ar fi fost de sub 30%.

„Oradea nu are încă cererea necesară”

Autorul postării susține că municipiul Oradea nu are, în acest moment, suficient trafic pentru a susține curse externe operate cu aeronave mari.

„Oradea nu are la acest moment tracțiunea și cererea necesară pentru a susține zboruri cu aeronave cu mai mult de 90 de locuri. Asta este realitatea”, a transmis acesta.

Totodată, pasagerul a avertizat că zborurile către marile hub-uri europene ar putea avea probleme după dispariția subvențiilor acordate de autoritățile locale.

„Dacă vreți să schimbați acest lucru, începeți să folosiți zborurile disponibile. Altfel, zborurile către hub-uri din Europa de pe aeroportul din Oradea nu au viitor după ce vor dispărea subvențiile”, a mai scris acesta.

Subvențiile pentru aeroporturile regionale, din nou în atenție

Tema finanțării curselor aeriene regionale a fost readusă recent în discuție și în contextul tensiunilor dintre aeroporturile din Cluj și Târgu Mureș. În ultimele zile au apărut informații legate de subvențiile acordate de Consiliul Județean Mureș pentru susținerea unor curse operate de Wizz Air de pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

De asemenea, în spațiul public au existat dezbateri și despre sprijinul acordat de Consiliul Județean Bihor pentru dezvoltarea curselor externe operate de pe Aeroportul Oradea.

În ultimii ani, mai multe administrații locale din România au ales să susțină financiar anumite rute aeriene, în încercarea de a crește conectivitatea regională și de a atrage investiții și turiști.

