Băsescu despre PSD: „Ăștia au năravul ăsta prost - când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii!”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul în viitor, dar nu cu un prim-ministrul de la Partidul Social Democrat (PSD).

Fostul președinte al României, Traian Băsescu îi sugerează lui Nicușor Dan să nu pună un prim-ministru de la PSD | Foto: monitorulcj.ro

Traian Băsescu, fostul președinte al României a afirmat că actualul șef al statului, Nicușor Dan ar trebui să schimbe Guvernul după ce România scapă de deficit și afirmă că premierul nu ar trebui să fie de la PSD, potrivit digi24.ro.

Băsescu, depre cei de la PSD: „Când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorărie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii”

„Ăștia (PSD - n. red.) au năravul ăsta prost - când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și îndatorează neam de neamul nostru”, a declarat Traian Băsescu, potrivit sursei citate.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar avea nevoie de sprijinul Nicușor Dan, Traian Băsescu a spus că cel mai bine ar fi ca președintele să rămână strict în atribuțiunile lui la Cotroceni.

„(…) El este la primul mandat (Nicușor Dan - n. red.), și peste câteva luni când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta-i politica, va trebui să vină un președinte care să spună calea de urmat - schimbăm guvernul pentru relansarea încrederii în executiv”, a spus Traian Băsescu.

CITEȘTE ȘI:

În ceea ce privește durata mandatului lui Bolojan, aceea de a duce guvernarea până la rotativa guvernamentală, atunci când premierul va fi dat de PSD, fostul președinte a spus că speră ca schimbarea de premier să nu aibă loc.

Traian Băsescu: „PSD a nenorocit finanțele publice”

„Cei care au nenorocit finanțele publice au fost cei de la PSD. Cel mai puternic agent de distrugere al bugetului României. Ciolacu a fost vârful și emblema acestui proces”, a continuat acesta.

Fostul președinte al României spetă că Nicușor Dan va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce țara este redresată, după ce probleme de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort.

„Atunci când lucrurile intră într-o matrice generată de măsurile pe care le ia Bolojan și deficitul se va reduce, atunci va fi momentul să pună un nou guvern”, a mai afirmat fostul președinte.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: