Liberalii, între guvernare și opoziție: Tabăra anti-Bolojan cere PNL să rămână la guvernare

În timp ce liderul PNL Ilie Bolojan nu a exclus opțiunea opoziției și a afirmat clar că liberalii nu vor mai face alianță cu PSD, anumite voci din partid cer continuarea asumării guvernării.

Foto: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO

Prim-vicepreședinte PNL Nicoleta Pauliuc cere ca liberalii să rămână la guvernare chiar dacă parlamentarii au votat moțiunea PSD-AUR și au dat jos Guvernul condus de președintele liberalilor, Ilie Bolojan.

„Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea. Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele”, a notat Nicoleta Pauliuc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Pauliuc arată că partidul ar trebui să rămână la guvernare „acum, când aceste măsuri încep să dea roade” și că intrarea în opoziție ar fi „o eroare istorică”.

„Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon. PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură”, a adăugat Pauliuc.

Predoiu: PNL trebuie să aleagă între responsabilitatea guvernării și soluția iluzorie de a fugi de responsabilitate

Anterior, și prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu, a declarat că PNL trebuie să continue asumarea guvernării.

„Cred că, în acest moment, PNL nu trebuie să se grăbească. Nu merita această moțiune PNL, nu merita prim-ministrul Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid, vom avea ședințe în continuare, am avut și altele precedente, pentru că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. (...) PNL trebuie să aleagă între a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiuni are și să continue mai departe aceste responsabilități”, a susținut Cătălin Predoiu, citat de Agerpres.ro

„PNL are principala responsabilitate să aleagă între o supărare firească, provocată de aliații de coaliției printr-o moțiune nemeritată, și datoria față de o responsabilitate mai importantă. Putem alege să facem o politică în raport strict de emoțiile din partid sau putem alege să facem o politică în raport de raționalitate, de interesele țării și ale PNL”, a mai declarat Cătălin Predoiu.

Conform lui Predoiu, rezoluțiile partidului care vizează colaborarea cu PSD nu sunt incompatibile cu decizia de a găsi o soluție să rămână la guvernare.

Thuma: PNL nu pleacă nicăieri

Liderul liberalilor din Ilfov, Hubert Thuma, afirmă că PNL nu pleacă nicăieri, și-a asumat guvernarea într-un moment greu, iar acest drum trebuie continuat.

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite”, a scris Thuma, marți, pe Facebook.

Și prim-vicepreședinte al PNL, Adrian Ioan Veștea, a declarat marți, după moțiunea de cenzură, că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea.

În același timp, președintele organizației județene PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a declarat că actuala criză politică are „un singur responsabil”, respectiv Partidul Social Democrat (PSD), și a cerut o delimitare totală a liberalilor față de social-democrați.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

