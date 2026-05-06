Kelemen Hunor vrea înapoi cu PSD. Mesaj pentru refacerea coaliției: „Trebuie găsită o soluție”.

UDMR susține necesitatea „refacerii” coaliției de guvernare, alături de PSD. „Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună”, spune Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Opțiunea noastră este să refacem coaliția"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea sa consideră drept soluție principală refacerea coaliției de guvernare care a funcționat până în urmă cu o lună - formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

El a precizat că UDMR nu a fost invitată la consultările de la Palatul Cotroceni.

„Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite Guvernul și, bineînțeles, tot în Parlament trebuie găsite o soluție pentru a investi un nou guvern.

Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formațiune politică, există voturi și votul trebuie respectat, votul fiecărui cetățean. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităților naționale”, a declarat Kelemen Hunor la Parlament, citat de Agerpres.ro

PNL a reconfirmat, marți seara, că nu va mai face guvern cu PSD. Rezoluția a fost adoptată de liberali în urma ședinței extinse a Biroului Politic Național: 50 de voturi pentru susținerea propunerii lui Ilie Bolojan de rămânere în opoziție și 4 abțineri.

De altfel, liderul UDMR Kelemen Hunor a susținut că este necesară o formulă care să asigure o majoritate în Parlament, cu un premier acceptat de toate partidele.

„Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunuia dintre ele, mai ales vorbesc de partidele mari. Sigur, deciziile PNL sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule, alte formule majoritare.

Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că și o formulă, o coaliție majoritară funcționează greu. Deci eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect cu fiecare om câte un vot în Parlamentul României. Așteptăm să fim invitați la discuții cu președintele Dan, încă nu am fost contactați, și așteptam discuțiile cu colegii noștri din PNL, din PSD, din USR, cu grupul condus de domnul Pambuccian. Încă nu am discutat cu nimeni de ieri, de când a fost acest vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan”, a subliniat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a pledat pentru identificarea urgentă a unei figuri politice capabile să unească forțele politice.

Întrebat dacă UDMR ar putea face parte dintr-un guvern format doar cu unul dintre partidele mari, cu referire la AUR, Kelemen Hunor a răspuns:

„Dacă e cu un singur partid, atunci nu facem parte din ăla. (...) Nu există nicio discuție în acest sens. Toate sunt doar speculații. Nu am discutat nici cu domnul Grindeanu, nici cu domnul Bolojan, nici cu domnul Fritz. (...) Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi”.

Kelemen Hunor a afirmat că nu se va ajunge la alegeri anticipate, considerând că acestea ar putea duce la o perioadă lungă de guvernare pentru AUR.

Întrebat dacă ar fi o soluție ca PNL să renunțe la Ilie Bolojan și să propună un alt premier, Kelemen Hunor a spus: „Dumneavoastră nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu îl știu pe Ilie Bolojan!”, a mai spus Kelemen Hunor.

