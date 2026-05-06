Grindeanu exclude scenariul unui guvern PSD-UDMR cu neafiliați, inclusiv varianta unui executiv minoritar

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Euronews, că exclude formarea unui guvern alături de UDMR, minorități și parlamentari neafiliați, considerând că o astfel de formulă nu ar putea asigura stabilitatea politică necesară.

„Ãsta nu e un guvern stabil, e un guvern care duce spre, rapid, spre, să spunem, căutarea unei alte variante în toamnă. (...) Nu, cred că trebuie să căutăm, așa cum a spus Nicușor Dan, președintele, (...) că e interesat nu doar să fie o soluție rapidă, să fie una și stabilă.

Cred că asta trebuie să căutăm. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm de la noi și trebuie să găsim o soluție. Orgoliile nu și-au locul. Nimeni nu e Mesia renăscut dintre noi toți, de pe scena politică, nimeni nu e de nelocuit. Nimeni nu este în poziția de a dicta întreaga scenă politică. Așa că eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim în această perioadă înțelepți și să găsim o soluție”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.ro

El a respins și varianta unui guvern minoritar, subliniind că PSD nu va susține o astfel de formulă.

Potrivit acestuia, Partidul Social Democrat rămâne deschis mai multor scenarii, inclusiv participarea la guvernare sau intrarea în opoziție.

„PSD, în acest moment, este deschis și are toate variantele în față. (...) Poate să existe o variantă care să nu aibă în majoritate Partidul Social Democrat, poate să fie Partidul Social Democrat parte a unei coaliții de guvernare în condițiile pe care le-am spus de fiecare dată până acum. O coaliție care cuprinde partidele pro-occidentale”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă USR ar putea face parte dintr-o astfel de coaliție, Grindeanu a precizat că PSD nu își propune să limiteze opțiunile.

„Mandatul nostru nu e unul de îngrădire a opțiunilor. Din punctul nostru de vedere, trebuie să găsim rapid o soluție. Din punctul nostru de vedere, trebuie să existe un govern”, a punctat liderul PSD.

El a reiterat că PSD susține o coaliție pro-occidentală și a exclus orice colaborare cu AUR, inclusiv varianta susținerii unui premier propus de acest partid.

Referindu-se la posibilitatea alegerilor anticipate, Grindeanu a afirmat că un astfel de scenariu nu este fezabil, inclusiv din cauza poziției președintelui Nicușor Dan, care ar exclude această variantă.

Sorin Grindeanu a mai arătat că Ilie Bolojan nu mai poate fi nominalizat din nou, conform Constituției, și a evitat să comenteze posibile nume de premier din partea altor partide.

