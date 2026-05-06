Issouf Macalou, ca și plecat de la „U” Cluj! Au sosit deja primele oferte pentru ivorian

Universitatea Cluj luptă cu șanse reale la câștigarea campionatului, iar performanța ardelenilor nu a rămas neobservată.

Issouf Macalou (cu fața), extrema Universității Cluj / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

„Studenții” au nevoie de trei victorii în ultimele trei etape iar Universitatea Craiova să mai facă un pas greșit pentru a triumfa în acest sezon.

Parcursul remarcabil al Universității i-au scos în evidență pe cei mai buni fotbaliști din lotul lui Cristiano Bergodi. După ce mai multe oferte au sosit pe numele lui Lukic, și Macalou are șanse tot mai mici să rămână în Ardeal și în sezonul viitor.

Potrivit GSP, fotbalistul ivorian este monitorizat de echipe din Rusia, Turcia, Franța și Orientul Mijlociu, însă ultima decizie îi va aparține lui.

Sosit în România în luna februarie a anului trecut, Macalou are șansa de a face eventul la primul său sezon complet în România. „U” Cluj este calificată în finala Cupei, programată pe 13 mai contra Universității Craiova, iar în campionat este la trei puncte distață de primul loc.

6 goluri și 13 pase de gol a reușit Macalou în acest sezon

