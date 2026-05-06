„N-am spus nimănui!” Motivul real pentru care Pászkány s-a retras de la CFR Cluj

Árpád Pászkány (54 de ani) a fost principalul finanțator al CFR-ului în perioada 2001-2014, timp în care echipa s-a transformat într-o forță a Superligii.

Árpád Pászkány (54 de ani) a fost principalul finanțator al CFR-ului în perioada 2001-2014/ Foto: MIRCEA ROSCA (C) AGERPRES/FOTO

Pászkány a preluat CFR Cluj în 2001, când formația activa în Liga a 3-a. Sub comanda da, vișiniii au câștigat de trei ori titlul de campioană și au bifat trei participări în grupele Ligii Campionilor.

În ciuda performanțelor, omul de afaceri a decis brusc să se retragă din fotbal. Se întâmpla în 2014, după care echipa a ajuns în insolvență și a fost amenințată cu falimentul până când Ioan Varga a preluat clubul.

Fost antrenor al grupării din Gruia, Ioan Andone (66 de ani) a dezvăluit motivul real pentru care Pászkány, stabilit acum în Ungaria, a luat decizia să nu mai continue în fotbal.

Ioan Andone a fost antrenorul care a cucerit primul titlu de campioană din vitrina CFR-ului / Foto: MIRCEA ROSCA (C) AGERPRES/FOTO

„Mai ţin legătura cu Árpád Pászkány, e stabilit în Ungaria acum. Nu mai e în fotbal, i-a fost de ajuns. Motivul principal pentru care s-a retras - n-am mai spus nimănui, dar acum pot să spun, că a trecut atâta timp - a fost pentru că a văzut că nu poate duce o echipă din România într-o finală sau semifinală de cupă europeană.

«Pentru ce să mă lupt? Am ajuns până aici, am ajuns în grupe. Potenţialul unei echipe româneşti nu mai e de o semifinală sau o finală, deci mai bine mă retrag»”, a povestit Ioan Andone, conform GSP.

