Bărbat condamnat pentru furt calificat și conducere fără permis, prins de polițiștii din Huedin și dus la închisoare

Un bărbat de 34 de ani din comuna Aghireșu Fabrici, urmărit în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, a fost depistat de polițiști în Huedin. | Foto: IPJ Cluj

Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Huedin au depistat luni, 5 mai, un bărbat de 34 de ani pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta fusese condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare pentru furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

După depistare, acesta a fost condus la sediul Poliției Orașului Huedin pentru efectuarea formalităților legale.

Ulterior, polițiștii l-au escortat și încarcerat în Penitenciarul Gherla, unde își va executa pedeapsa dispusă de instanță.

