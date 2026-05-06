Dan Bucșa, primul interviu după plecarea de la Unirea Dej: „O să caut să lucrez cu profesioniști” Ce spune despre parcursul lui „U” Cluj | EXCLUSIV

Fost căpitan al Universității Cluj, Dan Bucșa (37 de ani) a renunțat la cariera de fotbalist în urmă cu un an pentru a deveni antrenor principal.

Dan Bucșa a bifat peste 100 de meciuri în Superligă ca jucător / Foto: FC Unirea Dej Facebook

După o carieră în care a bifat peste 100 de prezențe în Superligă la echipe precum Dinamo, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești sau Concordia Chiajna, dar și echipe din străinătate din Ungaria sau Israel, fostul căpitan al „șepcilor roșii” s-a retras în vara anului trecut.

Ultima experiență ca fotbalist profesionist a bifat-o în Liga 3, la Vulturul Mintiu Gherlii, de unde s-a retras și a început o carieră în antrenorat la Unirea Dej. De ardeleni s-a despărțit la începutul lunii trecute, iar de atunci activează în sectorul juvenil.

Într-un interviu acordat pentru monitorulcj.ro, Bucșa, care a purtat banderola de căpitan a celor de la „U” Cluj în perioada 2012-2015, a vorbit despre parcursul excelent al fostei sale echipe, impresiile după ultima experiență ca antrenor și planurile sale de viitor.

Bucșa, fost căpitan la „U” Cluj: „Cel mai bun sezon din istorie”

-Dan, cum vezi tu actuala ediție pentru „U” Cluj?

-Probabil e cel mai bun sezon din istorie. Au practicat un joc serios, matur, foarte bun în foarte multe momente, și în timpul sezonului, și în play-off. Știu că lucrează oameni foarte profesioniști, pe majoritatea îi cunosc. Au șanse foarte mari la campionat, depind doar de ei. Finala Cupei cu siguranță o pot câștiga.

-O să fii în tribună?

-Nu știu dacă o să fiu, până acum am fost la majoritatea meciurilor de acasă, i-am văzut pe viu și chiar m-au impresionat.

-Te-ai fi gândit la finalul acesta de sezon după începutul modest cu domnul Sabău?

-Sunt momente și momente în viața unei echipe, se pare că domnul Bergodi a avut uneltele necesare să îi ducă până unde sunt acum. Și cu munca domnului Sabău, desigur, chiar dacă erau unde erau.

-Lotul cum ți se pare, crezi că e pregătit pentru grupele unei competiții europene?

-Mi se pare un lot echilibrat, cu valori apropiate. Nu contează prea mult cine e titular sau cine intră de pe bancă pentru că toți își fac treaba foarte bine. I-a ajutat foarte mult acest lucru.

Dan Bucșa a cunoscut succesul în carieră la Universitatea Cluj / Foto: DAVID PASARIS (C) \\ AGERPRES FOTO

-Știu că ai fost foarte apreciat la Cluj. În ce relații ai rămas cu fanii, cu clubul?

-Tot timpul am avut o relație foarte bună. Munca pe care am făcut-o acolo a fost mereu apreciată, chiar dacă n-am avut rezultatele care au fost acum. Fanii lor mereu apreciază devotamentul, sinceritatea, sunt oameni care iubesc culorile.

-Ți s-a propus, după retragere, să activezi în cadrul clubului la juniori sau în conducere?

-Nu, nu, ar fi și destul de greu pentru mine pentru că nu locuiesc în Cluj, dar pe viitor nu se știe niciodată.

A început antrenoratul la Unirea Dej: „Nu vreau să antrenez doar de dragul de a antrena”

La începutul acestui sezon, Bucșa a acceptat propunerea celor de la Unirea Dej de a face parte din staff-ul lui Adrian Falub. După demiterea antrenorului, în luna noiembrie, el a devenit principalul echipei până în urmă cu o lună, când a ales să-și rezilieze contractul.

-Cu ce te ocupi acum?

-Momentan sunt la un club frumos de juniori din Dej, Young Boys Dej, sunt înscris la Licența B+A pe care trebuie să o termin în luna mai. În trecut am fost puțin și pe la Liga a 3-a, mai întâi în postura de secund, apoi de principal la Unirea Dej.

-Cum a fost experiența de la Unirea?

-A fost o experiență din care am învățat foarte multe de la domnul Falub. Din postura de principal am trăit pe pielea mea ce înseamnă să conduci antrenamente singur, ce înseamnă să faci analiza unui adversar, să pregătești un ciclu săptămânal.

Pe viitor o să-mi calculez pașii foarte bine ca să lucrez doar cu oameni cât mai profesioniști, cât mai aproape de fenomen. Contează mai mult decât meseria în sine pe care o practici tu ca antrenor, contează foarte mult să ai suștinere, să fii la un club care își dorește să aibă performanță, care își dorește să consolideze un stil de joc.

Trebuie să fiu foarte atent la pașii pe care îi fac pe viitor pentru că nu vreau să antrenez doar de dragul de a antrena.

-Ai plecat de la Unirea cu un gust amar?

-Nu pot să zic că e un gust amar, dar mi-am dat seama că sunt lucruri care nu depind doar de un antrenor și e important să realizezi asta dacă vrei să faci ceva în carieră.

Dan Bucșa a început sezonul ca antrenor secund la Unirea Dej / Foto: FC Unirea Dej Facebook

-Regreți ceva din experiența asta?

-Nu regret nimic, poate doar faptul că puteam să fiu mai ambițios și să fac lucrurile mai bine decât am făcut. Dar eu cred că contează foarte mult oamenii care sunt pe lângă tine și ce înțeleg ei despre fotbal.

-Ai început sezonul ca și secund, ai continuat apoi ca principal. E asta zona pe care vrei să continui?

-Ca antrenor principal ai mult mai multă responsabilitate, stres, mai multe lucruri la care să te gândești, dar îmi doresc să rămân principal, cred că am un cuvânt de spus.

Despre problemele de la Unirea Dej: „Nu comentez!”

-Care sunt motivele pentru care Unirea se scufundă atât de tare, ce probleme sunt?

-Nu aș vrea să comentez, e un capitol închis pentru mine. Le doresc mult succes să reușească în viitor cum au făcut și în anii trecuți.

-Crezi că ai avut parte de susținerea tuturor din club?

-Nici asta n-aș vrea să comentez. Eu cred că un antrenor trebuie să se gândească doar la ceea ce are de făcut cu echipa, antrenamente, tactică.

-Clubul nu ți-a mulțumit pe pagina oficială când ai plecat. Te-a deranjat aspectul acesta?

-Nu m-a deranjat sub nicio formă, ei știu ce fac acolo. Eu le-am mulțumit pentru ce am făcut acolo, sigur puteam să fac mai multe.

-Ție ce îți reproșezi vizavi de situația în care e echipa?

-Cu siguranță sunt multe lucruri de reproșat, mereu poți lua decizii mai bune, însă orice decizie am luat cândva, eu am considerat-o corectă. E normal dacă vreodată am și greșit.

Sub comanda lui Bucșa, dejenii au bifat trei succese, un egal și patru înfrângeri / Foto: FC Unirea Dej Facebook

Planurile de viitor, cariera din antrenorat și baza sportivă nouă în Dej

-Cum e clubul unde activezi acum?

-E un club privat, e un club serios, suștinut de sponsori și îmi place mult ceea ce fac aici. Sunt foarte implicat aici, se lucrează foarte bine, profesionist, cu dorință de a-i învăța ceva. Sunt câțiva jucători care în vară cu siguranță o să facă pasul spre echipe de seniori, sper chiar Liga 2. Au 15-16 ani.

Au unii niște calități remarcabile și sper să îi ajut să facă pasul spre performanță. Dacă nu voi avea vreo oportunitate în care lumea să creadă în mine, voi continua aici. A fost luat în concesiune un teren pe termen lung lângă Dej, vrem să construim o bază proprie ca să încercăm să le oferim condiții cât mai bune.

-Ai avut oferte de la primele două ligi?

-Nu, sincer nu. Eu sunt foarte nou ca antrenor, dar cu muncă, seriozitate și fără compromisuri cu siguranță o să iasă bine.

