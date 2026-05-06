Cinema în farfurie. TIFF transformă filmele în experiențe gastronomice.

La TIFF.25, secțiunea Film Food aduce împreună două lucruri pe care toată lumea le iubește: filmele și mâncarea bună.

Secțiunea Film Food de la ediția TIFF.25 merge pe ideea de „experiență completă” — vezi filmul, apoi îl „guști” | Foto: TIFF

Una dintre cele mai îndrăgite secțiuni ale festivalului, Film Food, continuă întâlnirea între cinema și gastronomie și aduce împreună povești memorabile și interpretări culinare pe măsură.

Fiecare proiecție din secțiunea Film Food este urmată de o masă specială pregătită de chefi de renume, gândită ca o prelungire firească a filmelor. Anul acesta, chefii invitați sunt Radu CM Ionescu-Fehér, Florin Dumitrescu și Adi Hădean. În premieră, una dintre mesele Film Food va fi servită la prânz!

Sâmbătă, 13 iunie

10:30 – Proiecție film: „Făcălețul de aur” | Cercul Militar

12:00 – Brunch pregătit de chef Radu CM Ionescu-Fehér

Ce ai zice dacă ai afla că există un campionat internațional de porridge, adică terci? În documentarul „Făcălețul de aur”, acest pretext aparent absurd devine punctul de pornire pentru o incursiune într-un mic sat scoțian unde, o dată pe an, oameni din întreaga lume se întrec în arta de a transforma ovăzul într-un bol memorabil. Dincolo de glumă și competiție, filmul urmărește cu mult umor și căldură felul în care un preparat atât de simplu ajunge să stârnească orgolii, pasiuni și povești personale neașteptat de serioase.

Chef Radu CM Ionescu-Fehér este un nume esențial al gastronomiei contemporane românești, cunoscut pentru viziunea sa creativă și modul în care transformă bucătăria într-un limbaj artistic.

Duminică, 14 iunie

18:30 – Proiecție film: „Cina” | Cercul Militar

20:30 – Cină pregătită de Chef Florin Dumitrescu

Dublu premiat la cea mai recentă ediție a Premiilor Goya, unde a fost nominalizat la opt categorii, „Cina” plasează acțiunea în 1939, imediat după finalul Războiului Civil Spaniol. Un grup de bucătari republicani învinși primește ordinul de a pregăti un banchet festiv pentru Franco și generalii săi de top, la Hotelul Palace din Madrid. În timp ce duc la îndeplinire această sarcină, ei pun la cale un plan riscant, care ar putea reprezenta ultima lor șansă de a evada.

Responsabil pentru experiența culinară de după proiecția filmului este Florin Dumitrescu, cunoscut din postura de jurat al unor show-uri televizate. Considerat unul dintre cei mai talentați și carismatici bucătari din România, acesta și-a început cariera ca stagiar în restaurante la doar 14 ani, așa că s-ar putea spune că și-a petrecut mai mult de jumătate din viață în bucătărie, în căutarea mixului perfect dintre preparatele clasice și tehnicile moderne.

Marți, 16 iunie

18:30 – Proiecție film: „Condimente și minciuni” | Cercul Militar

20:30 – Cină pregătită de chef Adi Hădean

În „Condimente și minciuni”, Mehdi și Léa lucrează în același restaurant și, între ture și planuri de viitor, au ajuns să fie și într-o relație. Locuiesc împreună și se gândesc serios să preia afacerea șefului lor, care se apropie de pensionare, mai ales că au și susținerea părinților ei. Totul devine însă mai complicat când Léa vrea să o cunoască pe mama lui Mehdi. Pentru că nu i-a spus nimic despre relația lui sau despre pasiunea pentru gastronomia franțuzească, Mehdi intră în panică și inventează o soluție de moment: o roagă pe prietena lui, Souhila, să se dea drept mama lui, ceea ce duce la haos.

Adi Hădean este chef, autor și antreprenor român, recunoscut ca una dintre cele mai influente voci ale gastronomiei românești contemporane. Activ în domeniu din 1998, s-a remarcat prin proiecte culinare, emisiuni TV, cărți și inițiative dedicate promovării bucătăriei locale.

Biletele au fost puse în vânzare online.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: