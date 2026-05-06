Trenul metropolitan din Cluj intră în faza de implementare. Emil Boc: „Săptămâna viitoare semnăm contractul și ne apucăm de lucru!”

Primarul municipiului Emil Boc a anunțat că proiectul trenului metropolitan din Cluj trece oficial în etapa de implementare în teren, după finalizarea licitației pentru realizarea stațiilor.

Licitația pentru realizarea stațiilor trenului metropolitan a fost câștigată de asocierea formată din CON-A Operations SRL, ZUE Spolka Akcyjna din Polonia și UTI Construction and Facility Management SA din România.

Potrivit edilului, proiectul este finanțat cu fonduri europene în valoare de 284 de milioane de euro și reprezintă una dintre cele mai importante investiții în mobilitatea metropolitană și transportul verde din județul Cluj.

23 de stații pe traseul Gârbău – Bonțida

„Trenul metropolitan trece la faza de implementare în teren! Am finalizat licitația pentru realizarea stațiilor trenului metropolitan!”, a transmis Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Proiectul prevede realizarea unui traseu de aproape 49 de kilometri, care va conecta localitățile Gârbău, Baciu, Cluj-Napoca, Apahida, Jucu și Bonțida. În total, vor exista 23 de puncte de îmbarcare-debarcare, dintre care opt vor fi stații complet noi, iar alte stații existente vor fi modernizate.

Contract de peste 1,4 miliarde de lei

Primăria Cluj-Napoca a anunțat anterior că proiectul „Tren Metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida” este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Valoarea totală a investiției ajunge la peste 1,42 miliarde de lei, din care peste 1,13 miliarde de lei reprezintă finanțare europeană nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Contractul de finanțare a fost semnat între asocierea UAT Municipiul Cluj-Napoca și Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, în parteneriat cu alte unități administrativ-teritoriale și cu Consiliul Județean Cluj.

Durata de implementare este de 45 de luni, termenul-limită fiind 31 decembrie 2029.

Ce include proiectul

Printre lucrările prevăzute în cadrul proiectului se numără:

construirea a opt stații noi;

modernizarea infrastructurii feroviare pe peste 50 de kilometri;

achiziția a șapte rame electrice;

amenajarea unor parcări Park & Ride;

construirea de pasaje pietonale și rutiere;

modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată;

realizarea infrastructurii pietonale și velo în jurul stațiilor.

Autoritățile susțin că trenul metropolitan va contribui la reducerea traficului rutier, în special pe axa vest-est a zonei metropolitane, dar și la scăderea poluării și a timpilor de deplasare.

Proiect integrat cu viitorul metrou

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca susțin că trenul metropolitan va funcționa integrat cu viitorul sistem de metrou și cu restul rețelei de transport public din municipiu.

„Prin trenul metropolitan asigurăm o mai bună conectivitate și transport cât mai verde în zona metropolitană, o dimensiune esențială în dezvoltarea Clujului”, a mai transmis Emil Boc.

