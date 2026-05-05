Ciucu: „Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut: Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, marți, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată, că partidul merge mai departe cu Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, participa la o dezbatere privind bugetul Primariei Municipiului Bucuresti. GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a scris Ciucu pe Facebook.

Ciucu: „Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut; noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan”

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi pentru, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.

Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: