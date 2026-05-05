Ciucu: „Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut: Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan”
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, marți, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată, că partidul merge mai departe cu Ilie Bolojan.Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, participa la o dezbatere privind bugetul Primariei Municipiului Bucuresti. GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO
„Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!”, a scris Ciucu pe Facebook.
Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marți de Parlament.
A CĂZUT Guvernul condus de Ilie Bolojan. A fost moțiunea cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
S-au înregistrat 281 de voturi pentru, patru voturi împotrivă, iar trei voturi au fost anulate.
Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari.
