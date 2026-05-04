Vreme frumoasă cu temperaturi în creștere și maxime de 23 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Început de săptămână cu temperaturi în creștere și maxime de 23 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru luni, 4 mai

Luni, 4 mai, temperaturile cresc în toate regiunile țării, iar în nordul și centrul țării se vor situa peste cele specifice datei din calendar.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în zona Moldovei, a Olteniei și în Muntenia, unde cu totul izolat vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 15 - 26 de grade Celsius, iar cele minime între -1 și 14 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi în general frumoasă, vom avea parte de un cer însorit și șanse minime de precipitații. Astfel, maxima zilei va ajunge la 23 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 7 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană a județului.

Până la jumătatea săptămânii, temperaturile maxime vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, însă ulterior valorile termice vor scădea ușor iar șansele de precipitații vor fi mai ridicate.

