PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan

PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Petrișor Peiu (stânga), liderul senatorilor AUR și Marian Neacșu (dreapta), fost vicepremier se vor ocupa de partea tehnică a moțiunei de cenzură comună a AUR și PSD | Foto: partidulaur.ro / gov.ro

Anunțul a fost făcut, luni dimineața, 27 aprilie 2026, de către fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Cei doi au spus, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.ro.



„În urma mai multor rânduri de discuții, s-a decis ca eu și Petrișor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moțiuni de cenzură comune”, a declarat Marian Neacșu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan.

Guvern AUR-PSD?

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a merge cu ea, a fi dezbătută în luna mai”, a adăugat Petrișor Peiu.

Astfel, ambele formațiuni politice vor iniția moțiunea de cenzură.

„Orice drum începe cu primul pas”, a fost răspunsul acestora, întrebați despre ipoteza unui Guvern PSD-AUR.

CITEȘTE ȘI: