Bolojan exclude o nouă alianță cu PSD dacă moțiunea de cenzură trece: „PNL va construi un pol de modernizare. Se poate și din opoziție”

„Am luat câteva măsuri care în mod evident au deranjat puternic”, spune premierul Ilie Bolojan, care exclude o alianță cu PSD. Bolojan vorbește de un pol de modernizare constituit în jurul PNL, inclusiv din opoziție.

Ședința de Guvern, fără miniștrii PSD, joi, 23 aprilie 2026 | Foto: gov.ro

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, a clarificat strategia partidului în cazul în care moţiunea trece de Parlament.

Liberalii vor să rămână la guvernare, dar exclud categoric o nouă alianţă cu PSD.

Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a declarat, miercuri, la TVR, că responsabilitatea pentru criza guvernamentală actuală „este în curtea PSD”.

Șeful Guvernului a vorbit și despre varianta construirii unui „pol de modernizare”, care într-o situație limită poate fi realizat și din Opoziție.

„Responsabilitatea pentru această criză este în curtea Partidului Social Democrat, în curtea acestei conduceri, care, de fapt, încearcă să se salveze prin ceea ce fac. Acum, noi suntem niște oameni responsabili și n-am fugit de partea de asumare a răspunderii (...). Putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliție cu PSD sau dacă, în baza discuțiilor care vor fi, cineva din conducerea PSD și-ar asuma răspunderea, dacă ar fi fost oameni de stat s-ar fi gândit la România sau și-ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziții, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă în așa fel încât să construim un pol de modernizare care, într-o situație limită, poate fi construit și din Opoziție”, a afirmat Bolojan, citat de Agerpres.ro

Acesta s-a referit și la faptul că oameni din conducerea PSD ar vrea un premier tip marionetă, iar alții „să șurubărească la guvernare”, lucru care nu ar trebui acceptat „sub nicio formă” de PNL.

„Niciun partid nu este condamnat să fie veșnic în guvernare, dar sigur, dorința de a face ceva, și asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă ești în guvernare și poți să faci asta, asta trebuie să fie opțiunea principală. Dar dacă ești doar în guvernare și achiți nota de plată sau te-ai comporta așa cum ar vrea oameni din conducerea PSD, să aibă un premier de tip marioneta care doar să semneze sau să contrasemneze propunerile care le vin, iar alții în spatele lui să șurubărească prin guvernare și să achite nota de plată publică pentru lucrurile pe care trebuia să le facem, sigur că asta n-ar trebui acceptat sub nicio formă și nu va accepta Partidul Național Liberal o astfel de situație”, a spus Ilie Bolojan.

Întrebat cine ar putea face parte din polul de modernizare la care face referire, Bolojan nu a dat niciun nume de formațiune politică, afirmând doar „haideți să ajungem într-o atare situație”.

„Țara asta, pentru a se ridica la o situație mai bună, are nevoie de guvernări de bună calitate. Noi am rămas ca țară în urma altor țări pentru că nu doar condițiile istorice, geografice, culturale ne pot influența într-o manieră sau alta, ci pentru că, că ne place, că nu ne place, de multe ori calitatea guvernării a lăsat de dorit”, a mai adăugat șeful Guvernului.

CITEȘTE ȘI: