Anchetă după ce o dronă a căzut pe teritoriul României în apropiere de granița cu Ucraina

O dronă a căzut, duminică, pe teritoriul României, în apropiere de granița cu Ucraina.

O dronă a căzut, în cursul zilei de duminică, 3 mai 2026, pe raza comunei Șerbăuți din județul Suceava, în proximitatea zonei de frontieră cu Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Suceava, Ionuț Epureanu conform Agerpres.ro.

Potrivit acestuia, o femeie a sunat la 112 sesizând căderea aparatului de zbor fără pilot.

„În cursul acestei zile, în jurul orei 12.15, Secția de Poliție Rurală Bălcăuți din cadrul Poliției Orașului Siret a fost sesizată direct de către o localnică cu privire la faptul că pe un teren agricol de la periferia comunei Șerbăuți, județul Suceava a fost identificat un aparat ce are caracteristicile unui apart de zbor fără pilot, de mici dimensiuni, tip dronă. Echipajul de serviciu s-a deplasat de urgență în zona indicată, stabilind că cele sesizate se confirmă, pe un câmp arat de la periferia comunei Șerbăuti fiind identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni având caracteristicile unei drone, fără a prezenta inscripționări letrice vizibile. Zona în care a fost identificat obiectul este situată la circa 20 km de granița cu Republica Ucraina”, a afirmat Ionuț Epureanu.

Polițiștii au dispus de urgență la delimitarea zonei adiacente, fiind solicitate echipaje suplimentare pentru asigurarea pazei perimetrului de interes.

„Au fost informate structurile specializate ale statului, verificările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, urmând a se stabili circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune măsurile conforme, în funcție de constatările efectuate în teren și protocoalele incidente specifice”, a mai precizat oficialul IPJ.

