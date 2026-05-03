Ion Gavrilă Ogoranu, comemorat „fără salutul interzis”, dar cu un cântec legionar

Zeci de persoane au participat la un eveniment care a marcat 20 de ani de la moartea liderului rezistenței anticomuniste din Munții Făgăraș, Ion Gavrilă Ogoranu.

S-a întâmplat sâmbătă, 2 mai 2026. Zeci persoane au participat la un priveghi, o comemorare la cimitir, iar apoi la dezvelirea unei plăci memoriale. Evenimentul a marcat 20 de ani de la moartea liderului rezistenței anticomuniste din Munții Făgăraș, Ion Gavrilă Ogoranu, potrivit alba24.ro.

Organizatori au fost reprezentanții Fundației Ion Gavrilă Ogoranu, organizație cunoscută pentru valențele și simpatia către Mișcarea Legionară.

Conform sursei citate, președintele fundației, Coriolan Baciu, a fost fotografiat în 2024, la Tâncăbești în timp ce făcea salutul legionar, în locul în care a fost executat liderul mișcării Legionare din România, Corneliu Zelea Codreanu.

Câteva zeci de persoane au început să își facă apariția, sâmbătă, pe strada din fața bisericii din satul Galtiu, comuna Sântimbru, județul Alba.

Fără semne interzise, dar cu un cântec legionar

„Fără semne și simboluri interzise”: asta a fost una dintre directivele pe care un jandarm le-a oferit organizatorilor înainte de începerea evenimentului.

În cimitir, după o scurtă slujbă religioasă, președintele Fundației Ion Gavrilă Ogoranu, a făcut un scurt anunț: „Vom saluta fără salutul considerat interzis în baza unor legi nedrepte”.

Ulterior, în cor, o parte dintre cei prezenți au început să cânte, „Plânge printre ramuri luna”, un cântec asmiliat cu Garda de Fier și Mișcarea Legionară din România.

Ion Gavrilă Ogoranu (n. 6 ianuarie 1923 - d. 1 mai 2006) a fost o figură centrală a rezistenței armate anticomuniste din România, fiind liderul Grupului Carpatin Făgărășan.

În timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941, Ogoranu a organizat o coloană de tineri legionari care a mărșăluit prin oraș, intonând „Sfântă tinerețe legionară”, imnul Mișcării Legionare.

Această afiliere generează și astăzi dezbateri intense între cei care îl onorează ca erou al luptei anticomuniste și organizații precum Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, care îi critică trecutul legionar.

În ciuda celor patru condamnari la moarte pronunțate de tribunalele staliniste, Ion Gavrilă Ogoranu a trăit până la 83 de ani.

Zeci de ani, Gavrilă Ogoranu a fost pentru Securitate o fantomă.

Ion Gavrilă Ogoranu, liderul rezistenței anticomuniste din Făgăraș, a fost grațiat și eliberat în urma intervenției președintelui SUA, Richard Nixon și a trăit în continuare la Galtiu, cu femeia care l-a ascuns și care l-a iubit o viață, Ana.

