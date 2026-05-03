Peter Magyar și-a numit cumnatul în funcția de ministru al Justiției în Ungaria. Explicația viitorului premier.

Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar a anunțat numirea cumnatului său în funcția de ministru al Justiției.

Peter Magyar și-a numit cumnatul în funcția de ministru al Justiției în Ungaria | Foto: Tibor Illyes - EPA /Agerpres

Anunțul a fost făcut joi, 30 aprilie 2026.

În acest context, liderul formațiunii Tisza a prezenta lista care vor face parte din Guvernul pe care îl va conduce.

Peter Magyar și-a numit cumnatul în funcția de ministru al Justiției în Ungaria.

Marton Mellethei-Barna, avocat și asociat al lui Magyar, a fost anunțat joi ca șef al Ministerului Justiției în noua administrație.

Marton Mellethei-Barna este căsătorit cu sora lui Magyar, Anna Ilona Mellethei-Barna, potrivit tvpworld.com.

Explicația viitorului prim-ministru al Ungariei

Ulterior, Peter Magyar a recunoscut deschis că numirea unei rude într-o funcție-cheie a ridicat semne de întrebare, inclusiv pentru el, și a admis că situația nu este una lipsită de controverse.

Peter Magyar a insistat că alegerea sa nu a fost influențată de relația de familie, ci de competențele profesionale ale celui desemnat.

„Decizia mea s-a bazat pe competența și angajamentul său (Marton Mellethei-Barna - n. red.) față de statul de drept. Nu a fost un calcul politic, ci o chestiune despre cine ar putea reprezenta programul unei Ungarii funcționale și umane, cu cea mai mare expertiză și integritate de neclintit”, a spus Peter Magyar într-un clip video postat pe Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: