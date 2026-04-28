Moțiunea de cenzură a fost depusă la Parlament: Ce „argumente” aduc PSD – AUR în moțiunea anti-Bolojan?

Moțiunea de cenzură a fost depusă la Parlament. Moțiunea anti-Bolojan a fost semnată de 251 de parlamentari.

Moțiunea de cenzură a fost depusă la Parlament

Moțiunea de cenzură inițiată de grupurile parlamentare PSD, AUR și PACE - Întâi România a fost depusă marți la Parlament.

Moțiunea este semnată de 251 de parlamentari, a precizat liderul AUR, George Simion.

Fostul vicepremier social-democrat Marian Neacșu a anunțat luni că PSD va iniția, împreună cu AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. La rândul său, Petrișor Peiu a precizat că este vorba despre un demers comun, cu intenția ca moțiunea de cenzură să fie depusă și dezbătută la începutul lunii mai.

Moțiunea de cenzură depusă de AUR-PSD împreună cu grupul PACE se numește „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”.

Conform Constituției, moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în plenul reunit al Parlamentului. PSD și AUR vor ca moțiunea de cenzură să fie votată pe 5 mai.

Ce „argumente” aduc PSD – AUR în moțiunea anti-Bolojan?

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”, se arată în textul moțiunii de cenzură depuse de PSD-AUR.

Inițiatorii moțiunii anti-Bolojan susțin că „Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii”.

Aceștia aduc drept exemple companiile considerate profitabile, precum CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Portul Constanța, Poșta Română și Romgaz, companii care nu ar trebuie listate la bursă.

„De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența”, potrivit „argumentelor” invocate în textul moțiunii inițiate de PSD-AUR.

De asemenea, un alt motiv pentru care alianța PSD-AUR susține moțiunea de cenzură vizează situația economică a țării:

„România este astăzi singura țară din Uniunea Europeană aflată oficial în criză, cu o inflație care explodează în timp ce industria se prăbușește (...) Ați crescut cotele TVA, îngropând astfel creșterea economică și puterea de cumpărare”, potrivit textului moțiunii PSD-AUR.

„Cele mai dramatice efecte sunt la nivel social. Inflația a mușcat din veniturile oamenilor până la limita suportabilului, iar măsurile adoptate au lovit direct în mame, pensionari, persoane cu dizabilități, precum și în categorii profesionale, precum cei din Educație, care au pierdut 15% din puterea de cumpărare în timp record. Urmează Administrația cu 14% și Sănătatea cu 10%”, se menționează în textul citat.

Alianța PSD-AUR îi reproșează lui Ilie Bolojan că, sub masca „modernizării iluzorii și a așa-ziselor reforme”, în România a fost „impus un model străin de sufletul acestui popor și o ideologie care nu hrănește, nu încălzește, ci doar dezbină și distruge societatea românească”.

„Ajunge! Noi astăzi, aici și acum, oprim experimentul Bolojan!”, susțin inițiatorii moțiunii.

„Șobolanii care rod din cămara statului”

În loc de concluzie, moțiunea amintește de formula „șobolanilor” care rod din cămara statului, „o monstruozitate de sorginte nazistă”:

„Cu totul nefericit, ați afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt precum șobolanii care rod din cămara statului. Și-n loc să vă cereți scuze pentru că ați comis o monstruozitate de sorginte nazistă comparând oamenii cu șobolanii ați insistat că e doar o metaforă, pentru a vă face înțeles oamenilor. Când ocupați o funcție atât de înaltă, dle prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoașteți originea nazistă a unor astfel de asocieri.(...). Pentru toate aceste motive, Grupurile Parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și PACE-Întâi România depun prezenta moțiune de cenzură și solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan”, se menționează în textul moțiunii.

Textul moțiunii urmează să fie citit miercuri în Parlament, iar votul ar urma să fie dat în 5 mai.

