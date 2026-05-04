Tratament varice Cluj. Când picioarele grele, crampele și umflăturile nu mai sunt doar oboseală?

Mulți pacienți ajung la consult mai târziu decât ar fi ideal. Nu pentru că nu îi deranjează varicele, ci pentru că au învățat să trăiască cu ele. Cu senzația de greutate din picioare. Cu umflăturile de seară. Cu crampele din timpul nopții. Cu ideea că problema este mai mult estetică decât medicală.

În realitate, boala varicoasă poate afecta serios confortul zilnic. Și, poate la fel de important pentru pacient, astăzi există soluții moderne care nu mai înseamnă neapărat operații clasice, spitalizare și recuperări lungi. Pentru pacientul potrivit, tratamentul endovenos cu laser poate însemna o procedură făcută cu anestezie locală, fără internare, în regim ambulator, cu întoarcere rapidă la activitățile obișnuite.

Mulți pacienți îmi spun același lucru la consult: am crezut că mai pot aștepta.

Și îi înțeleg. Varicele nu intră brusc în viața omului. De obicei, încep discret. O venă mai vizibilă. O senzație de greutate la finalul zilei. O umflătură pe care o puneți pe seama statului mult în picioare. Crampe nocturne. Picioare care parcă nu mai au aceeași ușurință ca înainte.

Doar că boala varicoasă rareori rămâne doar la nivelul unui disconfort suportabil. În timp, poate însemna durere, edeme, modificări de piele și complicații care afectează serios calitatea vieții. Tocmai aici apare una dintre cele mai mari confuzii: ideea că varicele sunt doar o problemă de aspect. În realitate, ele apar atunci când sistemul venos nu mai funcționează corect, iar sângele nu mai circulă eficient prin venele afectate.

Eu privesc problema varicelor exact de aici: nu doar din felul în care arată piciorul, ci din felul în care se simte pacientul în viața de zi cu zi. Cât de mult îl trag înapoi senzația de greutate, oboseala din picioare, crampele, umflăturile și ideea că problema asta poate totuși să mai aștepte.

Sunt Dr. Raul Șandor, medic specialist chirurgie vasculară la Anastasios Cluj. Lucrez în zona de chirurgie vasculară și flebologie, cu interes pentru diagnosticul și tratamentul bolii varicoase, al trombozelor și al altor afecțiuni vasculare, iar în activitatea mea folosesc inclusiv ecografia vasculară ca parte esențială din evaluare. Parcursul meu profesional a inclus formarea la UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, perioade de rezidențiat la Institutul Inimii Nicolae Stăncioiu, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și în Franța, la Centre Hospitalier Henri Duffaut din Avignon, iar din 2016 activez ca medic specialist chirurgie vasculară.

Ce înseamnă tratamentul cu laser pentru varice?

În chirurgia vasculară modernă, una dintre opțiunile care a schimbat mult felul în care tratăm boala varicoasă este tratamentul endovenos cu laser. Pe înțelesul pacientului, asta înseamnă că vena bolnavă este închisă din interior, cu ajutorul energiei termice, printr-o procedură minim invazivă, făcută sub ghidaj ecografic. Sângele este apoi redirecționat prin vene sănătoase.

Pentru mulți pacienți, partea cea mai importantă este aceasta: procedura se face, în mod obișnuit, cu anestezie locală. Asta înseamnă că nu vorbim despre anestezie generală și nici despre o intervenție care să oblige pacientul la internare. Tratamentul se poate face fără internare, în regim ambulator, iar după procedură pacientul pleacă acasă în aceeași zi.

Și cred că exact aici se schimbă foarte mult perspectiva. Când oamenii aud cuvântul tratament sau intervenție, se gândesc imediat la ceva greu, complicat, care le scoate viața din ritm. În cazul tratamentului cu laser pentru varice, lucrurile stau altfel. Pentru pacientul potrivit, vorbim despre o procedură țintită, făcută cu anestezie locală, fără spitalizare și fără o perioadă lungă în care viața să fie pusă pe pauză.

De ce contează atât de mult faptul că procedura se face cu anestezie locală?

Pacienții întreabă foarte des două lucruri. O să doară? Și trebuie să rămân internat?

În majoritatea cazurilor, răspunsul care îi liniștește este exact acesta: tratamentul se face cu anestezie locală, ceea ce înseamnă că zona este amorțită, procedura este bine tolerată, iar organismul nu trece prin stresul unei anestezii generale. Pentru mulți pacienți, acesta este un detaliu foarte important, mai ales când vorbim despre oameni activi, care vor să-și rezolve problema, dar nu vor să treacă printr-o experiență chirurgicală grea.

La fel de important este și faptul că tratamentul se face fără internare, în regim ambulator. Pacientul vine, face procedura, este monitorizat și apoi pleacă acasă în aceeași zi. Asta schimbă mult felul în care este trăită toată experiența. Mai puțină teamă. Mai puțină întrerupere a ritmului de viață. Mai multă predictibilitate.

Primul pas rămâne evaluarea corectă

Un lucru foarte important este acesta: nu orice venă vizibilă trebuie tratată cu laser și nici orice pacient nu are aceeași indicație. De aceea, primul pas important nu este procedura în sine, ci evaluarea vasculară corectă, cu ecografie duplex Doppler.

Fără această etapă, discuția despre tratament rămâne incompletă. Cu ea, putem vedea dacă există reflux venos, care este vena responsabilă și dacă tratamentul endovenos cu laser este, într-adevăr, cea mai bună alegere.

Cu alte cuvinte, tratamentul bun nu începe în ziua procedurii. Începe în ziua în care stabilim corect ce se întâmplă și ce variantă are sens pentru pacientul din fața noastră.

Ce îmi place la acest tip de tratament?

Ce îmi place la tratamentul cu laser pentru varice este că vorbește pe limba vieții reale.

Pacienții nu vor doar să li se spună că există o soluție. Vor să știe dacă după procedură se pot mișca, dacă își pot relua repede activitatea, dacă vor avea o recuperare lungă și dacă problema lor poate fi tratată fără o intervenție clasică mare.

În multe cazuri, tratamentul endovenos cu laser permite exact asta. Procedura se face cu anestezie locală, printr-o puncție mică, fără internare, iar pacientul pleacă acasă în aceeași zi. Pot apărea vânătăi locale și un disconfort temporar, iar uneori este nevoie de ciorapi compresivi pentru o perioadă scurtă, dar marele avantaj rămâne caracterul minim invaziv și recuperarea mai rapidă față de chirurgia clasică.

Și poate că tocmai aici se schimbă mult perspectiva pacientului. Nu mai vorbim doar despre o venă care se vede. Vorbim despre durere mai puțină. Despre mers mai ușor. Despre seri în care picioarele nu mai par de plumb. Despre nopți fără crampe. Despre faptul că nu mai trebuie să vă organizați viața în jurul unui disconfort pe care l-ați dus prea mult timp.

Un lucru pe care îl spun des este acesta: varicele nu trebuie lăsate să devină normalitate. Cu atât mai puțin când apar simptome reale, persistente, sau când observați modificări de piele și umflături care se repetă.

În boala varicoasă, amânarea nu simplifică lucrurile. De cele mai multe ori, doar mută problema mai departe, până într-un punct în care pacientul nu mai caută tratament pentru confort, ci pentru că nu mai poate ignora ce se întâmplă.

Când merită să faceți următorul pas

Dacă aveți varice și simțiți că nu mai este doar o problemă de aspect, ci una care vă schimbă ritmul, energia și confortul de zi cu zi, merită să faceți următorul pas.

Nu din panică. Nu pentru că trebuie. Ci pentru că există momente în care medicina modernă chiar poate face viața mai ușoară. Iar tratamentul cu laser pentru varice este unul dintre acele exemple, atunci când indicația este corectă și tratamentul este ales pentru pacientul potrivit.

Pentru mulți pacienți, faptul că procedura se face cu anestezie locală, fără internare, în regim ambulator, este exact diferența care îi ajută să nu mai amâne.

(Articol sponsorizat de Clinica Anastasios Medical).