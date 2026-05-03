„Studentele” de la Universitatea Cluj au promovat în liga a doua la fotbal feminin

Echipa antrenată de Cristian Dulca a promovat matematic în liga a doua.

Studentele de la „U” vor juca în liga secundă | Foto: fcucluj.ro

„Studentele” antrenate de Cristi Dulca au obținut un nou succes duminică, 3 mai 2026, pe terenul celor de la Student Sport Alba Iulia, cu scorul de 5-0 (Florentina Iancu - două reușite, Raluca Borodi - două reușite, Valentina Mesarăș) și și-au asigurat matematic promovarea în liga a doua.

Fetele de la „U”, neînvinse

La primul său an în competițiile oficiale, „U” și-a impus superioritatea în Seria 1 a celui de-al treilea eșalon și a reușit să rămână, până la acest moment, neînvinsă, cu un bilanț remarcabil de 12 victorii și o remiză.

FC Universitatea Cluj a început partida de la Micești în următoarea distribuție:

Ștefania Pastor – Daiana Bonca, Rebeka Farczadi, Emanuela Covaciu, Valentina Mesarăș, Florentina Iancu, Ana-Maria Marin, Raluca Borodi, Adela Iosif, Maria Roman, Gabriela Țițu

Rezerve: Adelina Trif – Alexanndra Petricaș, Alexandra Cârlig, Daria Coța.

După acest succes, „Șepcile roșii” nu mai pot fi ajunse de ocupanta locului secund, CS Vâlcea și vor juca ultimele trei etape, acasă cu Interstar Sibiu și CSM Reșița și în deplasare la KSE Târgu Secuiesc din postura de câștigătoare a Seriei 1 a ligii a treia.

Pe lângă parcursul din campionat, este de amintit și performanța Universității din Cupa României, acolo unde a ajuns până în faza grupelor după ce a trecut, printre altele, de două formații din eșalon superior, ACS Academia de Fotbal Florești (2-1) și ASA Târgu-Mureș (7-1).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: