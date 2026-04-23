POT rămâne fără grup parlamentar la Camera Deputaților: 10 deputați au plecat din partid

Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT) de la Camera Deputaților s-a desființat în contextul în care 10 deputați au părăsit formațiunea.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Comisia de regulament a aprobat solicitarea deputatului Răzvan Mirel Chiriţă de schimbare a denumirii grupului parlamentar POT în grupul parlamentar „Uniţi pentru România”, informează HotNews.ro

Grupurile parlamentare de la Camera Deputaților trebuie să aibă minim 10 deputați. Cel al POT avea până acum 16 deputați. Odată cu plecarea acestor 10 deputați, grupul POT se desființează.

Anamaria Gavrilă și ceilalți cinci deputați ai partidului rămân astfel neafiliați.

POT nu mai are grup parlamentar nici la Senat, după ce senatorii aleși pe listele acestui partid au plecat, rând pe rând. Unii dinte ei au rămas senatori neafiliați, iar alții s-au alăturat gupului Pace-Întâi România, format la Senat din parlamentari plecați din SOS România și POT.

