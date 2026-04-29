Nicușor Dan nu se teme de suspendare: „Nu cred că e o chestiune serioasă”. Șeful statului pledează pentru continuarea direcției pro-occidentale.

Președintele Nicușor Dan a respins, miercuri, amenințarea AUR cu suspendarea: „Nu e o chestiune serioasă”, a spus șeful statului.

Anterior, liderul AUR, George Simion, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile legate de refuzul de a numi premierul unui Guvern din care să facă parte sau să fie susținut de AUR.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu crede că suspendarea sa din funcție este o chestiune serioasă, în contextul acuzaţiilor formulate de liderul AUR, George Simion, conform cărora s-ar fi antepronunţat privind desemnarea unui eventual premier din partea unei alianţe PSD-AUR.

„Chiar Constituţia României vorbeşte de direcţia pro-occidentală a României. Iar eu când am făcut declaraţia, pe care evident că mi-o menţin, am acţionat în această direcţie. Eu doresc şi voi acţiona pentru ca România să fie guvernată de forţe pro-occidentale.

Iar de suspendare - nu cred că e o chestiune serioasă suspendarea. Suspendarea este un mecanism foarte serios în care Parlamentul şi apoi cetăţenii penalizează preşedintele care încalcă Constituţia. Nu suntem deloc acolo”, a spus Nicușor Dan, potrivit Administrației Prezidențiale.

Președintele a adăugat că nu există nicio declaraţie din partea PSD care să indice o intenţie de a forma un guvern împreună cu AUR, ci dimpotrivă.

În cazul în care moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Nicușor Dan a apreciat că trebuie organizate consultări „foarte repede”.

„E important și pentru cetățenii români, e important și pentru piețele financiare de care depindem ca România să proiecteze stabilitate. Însă, România păstrează direcția pro-occidentală și există voință politică la nivelul partidelor pentru asta. Asta este extrem de important”, a subliniat șeful statului.

În opinia sa, toți actorii politici implicați în ultimele 10 luni poartă o responsabilitate.

„Noi am pornit toți acum 10 luni crezând că această coaliție va fi trainică și nu s-a întâmplat. Și atunci, evident că fiecare dintre noi are responsabilitate pe asta”.

Moțiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Dezbaterea și votul asupra documentului sunt programate pentru marți, 5 mai.

