Președintele Nicușor Dan: „Un Guvern AUR - PSD este extrem de improbabil”. Ce spune despre scenariul alegerilor anticipate?

Președintele României, Nicușor Dan a spus că scenariul unui Guvern PSD - AUR este „extrem de improbabil”.

Scenariul unui Guvern PSD - AUR este „extrem de improbabil”, a afirmat, marți, 28 aprilie 2026, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă, după ce a participat la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, potrivit Agerpres.ro.

El a amintit de declarația președintelui PSD, Sorin Grindeanu, în acest sens.

„Sunt niște oameni care sunt în funcția de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni și când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a fost întrebat de probabilitatea organizării de alegeri anticipate în actualul context politic.

„Bineînțeles că, așa cum am spus, noi tot avansăm în scenarii, dar lista scenariilor o aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puțin probabil, pentru că am avut crize politice similare, niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate și e un scenariu, teoretic îl avem așa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare”, a răspuns el.

Întrebat dacă va mai avea încredere în social-democrați, el a făcut apel la evaluarea activității acestora în Guvernul de coaliție.

„Noi vorbim aici de relații instituționale, nu relații personale. Instituțional e o evaluare pe care o fac, au făcut un lucru bun pe care l-au făcut că au votat azi programul SAFE”, a punctat el.

Președintele Nicușor Dan nu va numi un prim-ministru dintr-un Guvern cu AUR

În ceea ce privește orientarea pro-occidentală a României, el a reiterat că nu va numi un premier dintr-un Guvern cu AUR.

„În primul rând, avem declarația partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un Guvern cu forțe anti-occidentale, AUR. Ăsta este un lucru și apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a mai spus șeful statului.

CITEȘTE ȘI: