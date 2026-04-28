Sorin Grindeanu refuză demisia: „Când o face și Abrudean!”

Liderul PSD a transmis că nu intenționează să renunțe la funcție decât în condițiile unei demisii în lanț la vârful Parlamentului și Guvernului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că nu își va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților decât în momentul în care și alți lideri din vârful statului vor face același pas.

„Când o face și Abrudean”, a spus Grindeanu, întrebat când intenționează să renunțe la funcție. Mesaj către premier și conducerea Senatului, conform Agerpres.ro.

Liderul social-democrat a precizat că o eventuală demisie a sa este condiționată de plecarea premierului Ilie Bolojan și a președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Astfel, Grindeanu sugerează că o schimbare la nivelul conducerii Camerei Deputaților ar trebui să vină într-un context mai larg, care să includă și alte funcții-cheie din arhitectura politică.

Context politic tensionat

Declarația vine într-un moment marcat de presiuni și discuții privind stabilitatea politică, în care liderii partidelor sunt întrebați tot mai des despre eventuale demisii sau reconfigurări la vârful instituțiilor.

Deocamdată, nu există indicii oficiale că premierul Ilie Bolojan sau președintele Senatului, Mircea Abrudean, ar intenționa să își dea demisia.

